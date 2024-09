La Milano di Shiva che si racconta su TikTok

Ascolta ora 00:00 00:00

Milano è un ritornello su TikTok e ti insegue per tutta l'estate. È qualcosa che non conosci e non capisci, ma è più reale di quanto si possa immaginare. Milano. «I miei jeans sulla whip fanno whip nella zona». Milano. «Backseat, la mia bitch mette lean nella soda. Due click con lo switch sopra la mia pistola». Milano non è il titolo della canzone. Milano è solo il ritmo per far scorrere le parole.

Il titolo è «Whip» e in inglese sarebbe letteralmente una frusta, ma qui ha quattro ruote, un motore e si muove soprattutto di notte nelle strade di una città che fatica a riconoscersi.

La «whip» è l'auto di cui essere orgogliosi, un simbolo, un segno, un simbolo di potere su un territorio ancora tutto da definire. È la Milano raccontata dalla musica Trap, una finzione che si sente vera, basta ripeterla all'infinito. «Milano è gelida, ho sempre il giubbotto, anche se ho sempre qualcos'altro sotto». È una Milano che sogna l'Oklahoma e cresce in provincia, che a parte la noia non si vive neppure tanto male. L'autore è un «trapper» che si fa chiamare Shiva, come il signore del sonno e della danza, il benevolo o il distruttore, un Dio dell'induismo, il compagno della dea Kalì, la madre nera. Solo che questo Shiva è nato a Legnano il 27 agosto del 1999. Il suo nome mortale è Andrea Arrigoni e da ragazzo ha vissuto in Toscana. Non fatevi ingannare. È un artista di grande successo. Nel 2019 pubblica Mon Fre e Bossoli: entrambi i singoli vengono certificati immediatamente platino.

Qui non ci interessa però la sua carriera. È il racconto di una Milano che probabilmente non esiste ma che sta facendo di tutto per diventare reale. Non esiste nel gioco della canzone.

La Milano di Shiva è immaginaria, ma ce ne è una più profonda e più vera che si fa fatica a decrittare. È quella che si muove rapida in questa metropoli un po' ipocrita, che si racconta buona, aperta e democratica ma poi si presenta chiusa e irraggiungibile. L'inganno è nei versi di chi non la conosce.