La Milano Varese compie 100 anni, qui è iniziata la storia dei trasporti

Ascolta ora 00:00 00:00

Con una media di 120mila veicoli al giorno e punte di oltre 150mila passaggi di mezzi, la A8 Milano Varese è uno degli asset gestiti da Autostrade per l'Italia con la più alta densità di transiti. Numerosi i primati di questo tratto: è stata la prima autostrada al mondo a essere progettata e realizzata, è di conseguenza la prima ad aver compiuto 100 anni, proprio ieri, ed è la prima arteria a pedaggio del nostro Paese ad avere cinque corsie a disposizione dei veicoli.

Autostrade per l'Italia - che la gestisce e che ha promosso alcuni eventi per il centenario - negli ultimi venti anni ha portato avanti il potenziamento di questa infrastruttura. Lo sviluppo della capienza della carreggiata, da un'unica corsia del 1924 alle cinque di oggi, è andato di pari passo con la crescita economica del territorio e dell'intero sistema nazionale, fungendo anche da collegamento tra le maggiori direttrici del Nord Italia, parte integrante di due corridoi internazionali verso i Paesi del Nord Europa: la strada europea E35, che collega Amsterdam a Roma, e la E6 che attraversa Francia, Svizzera e Italia.

Quando il Re Vittorio Emanuele III, a bordo della sua Lancia Trikappa, inaugurò il 21 settembre 1924 il primo viaggio, infatti, il numero di auto in Italia non arrivava a 60mila, gli autocarri erano la metà e i pullman circa 2.500, contro un parco auto attuale di oltre 40 milioni di veicoli. L'intuizione di costruire un'infrastruttura, che divenne scuola per molti tecnici stranieri, fu di un ingegnere, imprenditore e costruttore milanese, Pietro Puricelli; lo stesso che progettò l'Autodromo di Monza e che nel 1921 decise di dare vita alla Società Anonima Autostrade con la missione di creare delle strade per solo automobili.

Un'idea cresciuta nella testa di Puricelli guardando i numeri, più della metà dei veicoli presenti all'epoca, infatti, circolavano in Lombardia. Bastarono quindici mesi per passare dal progetto su carta, dove per la prima volta comparve il termine autostrada e ne spiegava le caratteristiche, all'apertura del primo tratto, per collegare Milano a Varese: 42 chilometri a una sola corsia per senso di marcia, una configurazione più che sufficiente per l'utenza dell'epoca e che, grazie al sistema di pagamento creato, 17 caselli presidiati da uomini in divisa aziendale, si ripagava in autofinanziamento. Dalle 6 del mattino all'una di notte i neoguidatori potevano sfrecciare, pagando un pedaggio che andava dalle 9 lire per le moto alle 60 lire per gli autobus.

A distanza di un anno, nel 1925, quella prima tratta autostradale trovò il suo compimento con l'inaugurazione prima della diramazione da Lainate a Como di 24 chilometri oggi conosciuta come A9 Lainate-Como-Chiasso e poi con la Gallarate-Sesto Calende, altri 11 chilometri (l'attuale diramazione A8\A26), concludendo così l'unione dei grandi laghi, il Maggiore e quello di Como, a tutto beneficio sia del traffico commerciale sia di quello turistico. L'investimento ammontò a 57 milioni di lire. Il tracciato rimase a una corsia per senso di marcia fino al 1965, quando fu costruita la seconda corsia per senso di marcia, mentre nel 1968 venne aperto il tratto da Como a Monte Olimpino, per poi proseguire nel 1971 fino alla dogana di Brogeda, concludendo così l'attuale conformazione della A9 Lainate-Como-Chiasso. Dal 1988 si susseguirono interventi di potenziamento che portarono prima alla riqualificazione di Gallarate e all'apertura dello svincolo di Besnate, quindi all'ampliamento della barriera di Milano Nord e delle rampe di connessione con la Tangenziale Ovest. Ci furono poi la prima fase di ampliamento alla quarta corsia nel tratto tra Fiorenza e l'interconnessione di Lainate e l'ampliamento alla terza corsia più emergenza nel tratto fra l'interconnessione di Lainate e Gallarate: i lavori si conclusero nel 2005. Nel 2013 prese il via il progetto di potenziamento a cinque corsie di Aspi con il primo tratto, inaugurato il primo aprile 2015 in tempo utile per Expo, tra piazzale della barriera di Milano Nord fino all'area di servizio Villoresi.

Il progetto ha visto il suo prosieguo con il Lotto 2, inaugurato il 25 settembre 2023, dall'area di servizio Villoresi fino al punto di interconnessione con l'autostrada A9 e con il completamento e messa in esercizio del nuovo svincolo di Lainate Arese, entrato in esercizio lo scorso 3 aprile.