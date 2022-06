Marocchino abusa della 14enne alla fermata. "Fermate questa escalation"

Stava aspettando il tram in pieno centro la ragazzina di 14 anni che mercoledì 8 giugno si è dovuta difendere dagli abusi di un marocchino 50enne e irregolare. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti reati.

La violenza

La vittima era seduta alla fermata del tram Atm che sarebbe passato da lì a poco. Erano le 18:30, c'era luce attorno e un via vai di persone perché si parla di corso XXII Marzo, in pieno centro. A un tratto un uomo di origini marocchine si è seduto accanto a lei, come se dovesse aspettare anche lui il mezzo, ma non erano di certo queste le sue intenzioni. Approfittando di un momento di distrazione ha, infatti, allungato le mani sulla ragazzina, palpeggiandola nelle parti intime. La minorenne, a quel punto, ha cominciato a urlare attirando l'attenzione di un secondo uomo che si trovava poco distante. Questi, soccorrendo la 14enne, ha subito capito cosa fosse successo e senza pensarci un attimo si è messo sulle tracce dell'aggressore. Dopo averlo riconosciuto tra la folla, l'ha raggiunto e i due hanno anziato una colluttazione.

Proprio in quel momento stava passando un'auto della radiomobile con i militari a bordo che hanno chiesto spiegazioni riguardo la lite. Acciuffato il marocchino, lo hanno arrestato con l'accusa di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, infatti, ha tentato invano di fuggire agli uomini che cercavano di braccarlo. Per lui si sono aperte le porte di San Vittore, mentre la giovane vittima è stata riaffidata al papà.

“Un’altra 'risorsa', accolta dalla sinistra nella nostra città che si macchia di un reato così grave e infame", hanno commentato Silvia Sardone, e Samuele Piscina, consiglieri comunale della Lega, "Questa escalation è davvero preoccupante e va fermata al più presto".

L'episodio, infatti, segue la drammatica faccenda che ha visto alcune ragazze vittime di molestie di alcuni nordafricani sul treno.