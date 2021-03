8 marzo, "La Consapevolezza di Venere" premia la solidarietà al femminile

È sbagliato considerare la data dell'8 marzo come "festa della donna". Oggi è la Giornata internazionale della donna, una data simbolica istituita per ricordarne il ruolo fondamentale nella società, ottenuto combattendo i sopprusi e le discriminazioni che nel corso dei secoli le donne sono state costrette a subire. Gli individui di sesso femminile, anche nel XXI secolo, subiscono spesso angherie trattamenti impari, sono vittime di violenza più di quanto non si sappia e la pandemia che ha colpito il pianeta esattamente un anno fa non ha fatto altro che aggravare una situazione già complicata. Al fianco delle donne, per le donne, lavora da anni La Consapevolezza di Venere, un'associazione per la prevenzione, consulenza e sostegno contro la violenza di genere. In questa giornata simbolica, l'associazione consegnerà il Testimone Rosa del Volontariato 2020 Milano a Croce Rossa Milano.

Da sempre, La Consapevolezza di Venere lavora per creare e sostenere la creazione di una rete tra donne e istituzioni, in modo tale da creare sostegno e solidarietà concreta in situazioni di criticità come quella che stiamo vivendo, non solo a livello sanitario ma anche sociale. Sono tantissime le donne che hanno perso il lavoro nell'ultimo anno e quelle costrette a vivere 24 ore su 24 con uomini violenti a causa delle fortissime restrizioni in atto per contenere la pandemia. Per tenere alta l'attenzione sul tema, La Consapevolezza di Venere ha organizzato un dibattito virtuale in presenza delle più alte cariche istituzionali femmili della Regione Lombardia e del Comune di Milano. Sono state invitate a partecipare: Melania de Nichilo Rizzoli, assessore a Formazione e lavoro - Regione Lombardia; Elena Buscemi, consigliera delegata a Lavoro e politiche sociali - Città Metropolitana di Milano; Anna Scavuzzo, vice sindaco e assessore alla Sicurezza - Comune di Milano.