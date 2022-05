Abusa di una ragazza a Brera, arrestato

Un assalto da predatore sessuale in un luogo pubblico e in pieno centro, tanto aggressivo e disinvolto da far pensare agli inquirenti che non sia stato l'unico commesso dall'indagato. Un uomo di 40 anni ha abusato di una ragazza, che per fortuna poi è riuscita a fuggire e a denunciare subito quello che ha subito.

Alcune sere fa il 40enne, un cittadino del Bangladesh venditore abusivo, ha notato la giovane all'esterno di un locale pubblico del quartiere Brera. L'ha presa di mira e ha iniziato a infastidirla a parole e avvicinandosi. A quel punto la ragazza ha deciso di cambiare posto e si è incamminata per spostarsi e liberarsi dalle molestie. L'uomo però non si è arreso. L'ha raggiunta e seguita per un po', ricominciando a insistere con i pesanti approcci. Ha cercato diverse volte di stabilire un contatto di natura sessuale con lei, fino a quando l'ha palpeggiata ripetutamente nelle parti intime. L'ha poi afferrata, cinta a sé e trascinata in un posto appartato ma comunque accanto alla strada. Qui, sempre trattenendola con la forza, l'ha costretta a stare ferma e ad assistere alla masturbazione che ha iniziato a praticare.

In quel momento la vittima è riuscita a reagire, anche se sotto ancora choc, a liberarsi dall'aggressore e ad allontanarsi. La giovane donna È andata direttamente verso la Questura, poco lontana da Brera, e lì ha sporto denuncia alla polizia e ha raccontato nel dettaglio cosa le era successo alcuni minuti prima, fornendo anche una descrizione del violentatore.

Gli agenti della Quarta sezione della Squadra mobile, specializzata in violenze sessuali, coordinati dai pm del Dipartimento tutela fasce deboli della Procura, hanno subito fatto partire le indagini e le ricerche del responsabili. Fondamentale è stata l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona dell'aggressione sessuale, che hanno ripreso alcuni passaggi chiave dell'accaduto e hanno dato conferma della descrizione del 40enne così come era stata data dalla ragazza. Sono quindi partite le attività di osservazione dei poliziotti nella zona in cui si sono svolti i fatti. E non è stato difficile trovare il presunto aggressore che si aggirava proprio nelle stesse vie, forse in cerca di nuove vittime. Indossava i medesimi vestiti della sera della violenza, come li aveva descritti la giovane nella denuncia, e inoltre è stato riconosciuto da lei nelle immagini raccolte dagli agenti e finite agli atti. La polizia, su disposizione della Procura, ha quindi fermato lo straniero accusato di violenza sessuale. «Non si esclude - spiegano in Questura - che altri fatti analoghi, non ancora denunciati dalle vittime, possano essere stati compiuti nella centrale zona di Brera». L'appello degli inquirenti a eventuali donne prese di mira dall'uomo arrestato nella stessa zona e con le stesse modalità è di farsi avanti e denunciarlo.

CBas