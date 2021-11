Agente immobiliare, in procura altre 4 potenziali vittime

Si allunga la lista delle possibili vittime di Omar Confalonieri, 48enne agente immobiliare in carcere a San Vittore dal 5 novembre con l'accusa di aver narcotizzato qualche giorno prima una coppia di clienti con farmaci a base di benzodiazepine sciolti in due drink e aver abusato della donna nella loro abitazione, in presenza di una bimba di pochi mesi. Ieri infatti i carabinieri del Nucleo investigativo - che lavorano all'inchiesta coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo per definire il quadro preciso con raccolta di elementi e testimonianze - hanno sentito in Procura a Milano altre quattro potenziali vittime dell'uomo (ma gli episodi su cui hanno testimoniato sono tre, ndr), già condannato nel 2009 per abusi nei confronti di una giovane collega con lo stesso sistema, cioè dopo averla stordita con un sedativo.

In seguito agli appelli fatti dagli investigatori dell'Arma, infatti, in Procura nei giorni scorsi sono arrivate le segnalazioni di diverse donne che, in tempi recenti a anche in passato, hanno avuto contatti con Confalonieri conclusisi in maniera assai sospetta viste le singolari «abitudini» dell'uomo che stanno emergendo dall'inchiesta a suo carico. Tra queste donne, sentite ieri, anche madre e figlia, vicine di casa del 48enne, hanno raccontato di essere andate da lui qualche mese fa perché si era reso disponibile a sistemare il loro pc. Le due però, come altre potenziali vittime, non ricordano quasi nulla del tempo passato con l'agente immobiliare e hanno lamentato di essersi sentite stordite dopo l'incontro.

Sempre nella giornata di ieri sono state inoltre sentite in Procura altre due ragazze per episodi fotocopia avvenuti nel passato. Va precisato che, pur senza minimizzre i reati,si tratta sempre di abusi, non di violenze gravi: il 48enne sembra aver seguito quindi il solito schema. Elemento questo che avvalora sempre più la possibilità che Omar Confalonieri sia un seriale.

L'agente immobiliare in passato era stato indagato anche per una presunta violenza sessuale del 2007 in provincia di Bergamo, anche qui con uno schema simile, ai danni di un'amica. Il caso, però, venne archiviato nel 2010.

Il caso di Bergamo, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura di Milano, pur essendo prescritto dovrebbe servire, con quello per cui nel 2009 Confalonieri è stato condannato a Monza, per dimostrare la «serialità» dell'immobiliarista che già 14 anni fa avrebbe agito con le stesse modalità emerse nell'indagine milanese. La sensazione degli inquirenti milanesi è che Confalonieri, riabilitato dal Tribunale di Milano dopo la condanna, potesse essere fermato ben prima nelle sue violenze «seriali».