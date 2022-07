"L'allarme sicurezza a Milano è giustificato. Sala? Insensibile". La polizia sbugiarda il sindaco

Beppe Sala continua a negare che a Milano ci sia una situazione di insicurezza diffusa. Il sindaco tende a minimizzare le denunce e le segnalazioni di violenza che arrivano dai cittadini e la sua giunta non sembra interessata a risolvere il problema: " Non considero la situazione drammatica ma degna di attenzione ". La visione del sindaco di Milano è stata smentita in prima battuta dal prefetto, che se da una parte ha evidenziato una riduzione dei reati all'interno di negozi e appartamenti, dall'altra ha sottolineato una " recrudescenza significativa di quelli negli spazi pubblici ". Eppure, al sicuro a Palazzo Marino, Beppe Sala continua a parlare di "percezione" di insicurezza che non corrisponde alle statistiche.

Una visione che viene contestata anche dal Sindacato autonomo di polizia: " Come facciamo a dire che la percezione di insicurezza sia qualcosa di abnorme o di poco concreto? Da sindacalisti e da cittadini noi non possiamo che confermarla ". Così ha spiegato Gianpiero Timpano, segretario del Sap, secondo il quale l'allarme è giustificato. " La questione sicurezza non sono solo i numeri che abbiamo e che comunque io continuo a vedere in crescita ", osserva il segretario, spiegando come si tratti anche del tipo di reati e delle modalità con cui si subiscono. Il fattore umano non rientra nelle statistiche che Beppe Sala sbandiera a ogni piè sospinto, ma viene vissuto dagli uomini delle forze dell'ordine che quotidianamente ricevono le denunce delle vittime. " All'ufficio denunce vediamo persone che arrivano piangendo, non perché gli hanno sottratto un orologio, ma magari per si trattava di un ricordo di famiglia o per la violenza con cui è stato strappato dal braccio. Sono queste connotazioni che non emergono dai dati statistici, ma che noi vediamo nelle espressioni delle persone che vengono a sporgere denuncia ", dice ancora Timpano.