Ancora un incidente sul monopattino elettrico: 19enne ricoverato al Policlinico

Il monopattino elettrico non sembra la miglior soluzione per la mobilità cittadina. I bonus da 500 euro per l'acquisto del veicolo ha scatenato la corsa all'acquisto e le nostre città sono state invase dai monopattini. C'è chi li noleggia e c'è chi li acquista ma gli incidenti che li vedono protagonisti sono sempre più numerosi. Dopo quello avvenuto ieri, venerdì 17 luglio a Milano, nella notte un giovane di 19 anni è stato vittima di un altro sinistro a bordo del suo monopattino elettrico.

Il ragazzo stava viaggiando lungo via Giuditta Sidoli, in zona Città Studi a Milano. Non sono ancora chiare le cause ma il giovane avrebbe perso il controllo dei suo veicolo e sarebbe finito a terra sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. In un primo momento sembrava che le sue condizioni di salute fossero molto gravi e dopo la chiamata al 118, la centrale operativa dell'Areu ha inviato sul posto sia un'automedica che un'ambulanza per un intervento in codice rosso. Fortunatamente, invece, le sue condizioni al momento non destano particolare preoccupazione benché il giovane si trovi tutt'ora ricoverato in ospedale al Policlinico per tutti gli accertamenti del caso.

Non è stata così fortunata, invece, la 31enne vittima dell'incidente più grave finora avvenuto con il monopattino elettrico nella città di Milano. Martedì mattina, infatti, la ragazza si è scontrata violentemente contro un furgone, probabilmente perché non avrebbe rispettato la precedenza. Queste sono le prime informazioni che arrivano dalla Polizia Locale incaricata di effettuare i rilievi sul posto. Dopo essersi schiantata contro il furgone, la donna è caduta e qui sarebbe poi stata investita. La donna si trova ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano e per i medici le sue condizioni sono ancora molto delicate, tanto che non è stato possibile per il momento sciogliere la prognosi.

Per chi guida il monopattino elettrico è d'obbligo indossare il casco fino al 18esimo anno di età mentre è solo consigliato dai 18 anni in su. L'assenza del dispositivo di protezione individuale sarebbe la causa delle maggiori lesioni riportate dal ragazzo e dalla ragazza negli incidenti di Milano. Sempre ieri, invece, un ragazzino di 11 anni è stato vittima di un incidente a bordo del suo monopattino in provincia di Como. Stando a quanto riporta l'Ansa, nel pomeriggio il giovane si sarebbe scontrato con un'autovettura ma fortunatamente indossava il casco di protezione. Per lui si è reso necessario il trasporto in ambulanza presso il vicino ospetale Sant'Anna di Como.