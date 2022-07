Botte a lui, stuprano lei. Arrestati due egiziani

Una coppia assalita, violenza sessuale e tentata rapina. Non si è spenta l'eco del sanguinoso pestaggio in stazione Centrale e c'è un nuovo grave episodio in città. All'alba di ieri in via Lorenteggio due cittadini egiziani hanno aggredito una coppia, bloccato lui e molestato e palpeggiato lei.

È successo ieri mattina, i carabinieri sono intervenuti intorno alle 5. I militari della pattuglia mobile di zona della compagnia Duomo sono stati inviati su richiesta del 112, chiamato da alcuni passanti che hanno segnalato quello che stava accadendo. In via Lorenteggio, angolo piazza Frattini hanno ricostruito, anche grazie al racconto dei testimoni, che poco prima in un parchetto vicino gli egiziani si sono avvicinati a una coppia composta da un 22enne e da una 30enne romeni. All'inizio i due hanno minacciato verbalmente le vittime, cercando di portare via al ragazzo gli oggetti che aveva in una borsa. Non riuscendo nella rapina, si sono avventati sulla donna, immobilizzando il giovane che era con lei. La 30enne è stata più volte palpeggiata nelle parti intime e sul seno, mentre il compagno assisteva impotente.

Non soddisfatti, prima si fuggire gli aggressori si sono accaniti ancora sul 22enne. Lo hanno picchiato con calci e pugni e gli hanno lanciato addosso alcune bottiglie di vetro. Infine sono scappati a piedi. I carabinieri però sono riusciti a rintracciarli a poca distanza. Il giovane picchiato ha riportato lievi escoriazioni e contusioni alle gambe e ha rifiutato le cure mediche da parte del 118 e il trasporto in ospedale. Neppure la sua fidanzata è rimasta ferita. I due egiziani, che hanno 18 e 23 anni, sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina e violenza sessuale. Sono stati portati nel carcere di San Vittore.

È di pochi giorni fa, la notte tra il 2 eil 3 luglio scorsi, un'altra violenza sessuale poco lontano, in piazza Napoli. Due uomini, un 42enne della Nuova Guinea e un 22enne cittadino egiziano, sono stati arrestati dai carabinieri per il reato di violenza sessuale di gruppo, sono accusati di aver violentato una 41enne brasiliana. Intorno alle 2.30 la donna è stata aggredita, trascinata in un angolo buio dei giardinetti e stuprata. Un terzo complice degli aggressori è riuscito a fuggire. È ricercato. A dare l'allarme sempre i passanti, che hanno sentito le urla della vittima. Quando i militari del Radiomobile sono arrivati, il 42enne stava ancora abusando della donna. La vittima è stata portata al Policlinico.

Sui fatti di ieri interviene l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato: «Un altro grave episodio di violenza è salito agli onori della cronaca. Quanto devono aspettare ancora i milanesi per vedere i militari di Strade sicure nelle vie della città? Il ministro Lamorgese, il sindaco Sala e la magistratura, che rilascia i fuorilegge dopo qualche ora vanificando di fatto l'operato delle forze dell'ordine sul territorio, sono i responsabili dell'escalation di violenza in città. Milano sta andando alla deriva, e nessuno interviene di petto per risolvere la situazione».