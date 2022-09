Assaltato il gazebo di Fratelli d’Italia in viale Papiniano

Un gazebo di Fratelli d’Italia è stato assaltato a Milano da alcune persone con i volti coperti. A denunciare il fatto è stato il senatore Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia: "Qualche minuto fa - ha detto - un nostro gazebo in viale Papiniano è stato assaltato da una squadra di persone mascherate incappucciate e vestite tutte nella stessa maniera". La Russa ha denunciato l'aggressione a un gazebo del suo partito davanti ai cronisti incontrati durante un banchetto organizzato dal partito sotto la sede di Corso Buenos Aires a Milano.

Erano tutti incappucciati

"Sono stati respinti dai nostri - ha aggiunto il senatore - non hanno potuto creare danni fisici per la reazione civile dei nostri presenti, ma è grave che ci sia un episodio di questo tipo in campagna elettorale, ennesima dimostrazione del clima di chi non vuole un confronto civile. Fdi non si sognerebbe mai di disturbare mai la propaganda di un altro movimento politico. Mi aspetto una reazione molto chiara da parte di tutte le forze politiche" ha tenuto a sottolineare il senatore.

La condanna del sindaco Sala

Il sindaco della città meneghina, Beppe Sala, ha condannato il gesto di violenza. Il primo cittadino ha parlato di evento inaccettabile per una città democratica come Milano, e ha poi continuato: "Avere posizioni politiche differenti non autorizza gesti di violenza contro la parte avversa. Condanno il vile atto contro il banchetto di Fdi, a cui esprimo solidarietà, e invito tutti a tenere comportamenti rispettosi in campagna elettorale e sempre".

Il blitz contro Fdi

Secondo quanto reso noto sarebbero state quattro o cinque le persone mascherate che hanno attaccato il gazebo dove due consiglieri del municipio 1, Federico Sagramuso e il figlio di Ignazio La Russa, stavano facendo propaganda elettorale. "Questo è il risultato di una campagna che si sta facendo a Milano da parte di esponenti di primo piano del Pd di criminalizzazione di Fdi - ha affermato Riccardo De Corato all'Adnkronos - con argomenti che poi portano quelli che a Milano sono i protetti della giunta comunale a fare i banchetti dei centri sociali davanti alla Scala, sono azioni disperate".

Clima d'odio

Andrea Mascaretti di FdI, vice Presidente del Consiglio comunale di Milano, ha evidenziato il brutto episodio avvenuto oggi sottolineando che dopo tanta violenza verbale nelle parole di esponenti politici e personaggi televisivi contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, stanno adesso arrivando anche le prime aggressioni fisiche nei confronti dei militanti nel partitodella Meloni.

“Chi continua a creare questo clima d'odio contro di noi è responsabile di quanto potrebbe succedere a uomini e donne che oggi sono nelle strade di Milano e di tutta Italia ai banchetti di FdI per condividere democraticamente le idee nelle quali credono”, ha infine asserito Mascaretti. Solidarietà è arrivata anche dal capogruppo del Pd a Palazzo Marino, Filippo Barberis, che ha sottolineato come tutti debbano avere il diritto di portare avanti la propria campagna elettorale senza timore di subire aggressioni e che, da democratici, non possono che condannare senza alcun appello quanto denunciato da Fdi ed esprimere la loro solidarietà.

Indaga la Digos

A occuparsi del danneggiamento al gazebo di Fdi vandalizzato oggi a Milano mentre alcuni esponenti del partito stavano facendo propaganda elettorale è la Digos. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia, sono entrate in azione "quattro o cinque persone" con "la testa coperta da cappucci e il volto da mascherine" che hanno rotto parte della struttura mobile, ma "non hanno aggredito nessuno". Quando è arrivata la polizia il gruppo di violenti si era già dileguato.

