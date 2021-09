Gli azzurri "illuminano" il Vigorelli

Si è conclusa la «fase due» del progetto di restauro del Velodromo Maspes-Vigorelli. Gli interventi hanno interessato la manutenzione dei locali sotto-tribuna nelle aree del ciclismo di Via Procida e nei locali di servizio dell'attività sportiva di Via Arona ed è stato realizzato il nuovo impianto di illuminazione a led per la pista di ciclismo e per il campo da football americano. Ad inaugurarlo ieri sera la squadra olimpica azzurra di ciclismo su pista con Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Michele Scartezzini, Filippo Ganna e Stefano Moro.

Un restauro presentato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, dal Direttore Opere Pubbliche di CityLife Roberto Russo, dal Presidente di Milanosport Antonio Iannetta e dal Presidente della Federazione Italiana Ciclismo Cordiano Dagnoni. «Il Velodromo Vigorelli è un patrimonio di Milano e di tutta l'Italia che pedala ha spiegato Dagnoni- Devo ricordare come in questo luogo magico si siano svolti i record dell'ora di Giuseppe Olmo e Fausto Coppi, durante la Seconda guerra mondiale, e poi di Francesco Moser. Un luogo che però è anche stato teatro dei finali del Giro d'Italia, del Giro di Lombardia e del Trofeo Baracchi. Personalmente ho dei ricordi fantastici. Mio padre mi portava da ragazzino a vedere i corridori girare dietro i grossi motori o alle varie sfide su pista che in quegli anni infiammavano Milano e le gradinate erano gremite di pubblico. Più tardi, da atleta, anche io ho girato in questa pista. Mi piacerebbe veder più spesso gli atleti girare su questo anello, che è anche il miglior modo per mantenerlo ben conservato». Alla «fase due» del progetto, che rientra tra le opere pubbliche finanziate a scomputo oneri da CityLife, ne seguirà ora una terza con lavori che interesseranno i rimanenti locali sotto-tribuna, in parte dedicati al football americano e al mini-rugby, in parte occupati dalla storica officina ciclistica di Masi, e porteranno a compimento il percorso di recupero che consentirà di far tornare nell'impianto un pubblico di circa 7.500 persone. I lavori sul Velodromo dovrebbero essere terminati per l'inizio del 2022 e successivamente verrà realizzato l'adeguamento dell'area esterna, che prevede la realizzazione di una pista di Pump Track e una di BMX Freestyle.

«La rifunzionalizzazione Vigorelli ben rappresenta la marcia di Milano verso una sempre più forte centralità dello sport- ha spiegato il sindaco Sala- Questa trasformazione si inserisce nella rigenerazione urbana di CityLife. Il recupero del Velodromo è un felice esempio di come la sinergia tra pubblico e privato ancora una volta sia la chiave per crescere e rendere Milano più equa, più sana e più sportiva».