Baby gang all'assalto, rapinati altri giovanissimi

Ancora violenze nelle notti della movida. Tra domenica e ieri si sono verificate due rapine, a distanza di poche ore l'una dall'altra. La prima aggressione intorno alle ore 2.30 in via Segantini, nelle vicinanze di via Gola. Le vittime sono due giovani di 27 e 28 anni, presi a calci e pugni dopo essere stati costretti a scendere dall'auto sulla quale viaggiavano da un gruppo di ragazzi che aveva invaso la strada.

Con i due ragazzi presi di mira c'erano anche due ragazze che però non sono rimaste coinvolte nell'aggressione. La loro testimonianza però è stata fondamentale per rintracciare almeno due degli autori della rapina. Le giovani hanno fornito una descrizione efficace agli investigatori della polizia. Stando a quanto ricostruito, il 27enne e il 28enne, trovando la strada occupata, sono scesi dall'auto per convincere il gruppo a spostarsi. A quel punto sono stati travolti dai colpi e a uno dei due è stato rubato un braccialetto. Sul posto è subito intervenuta una Volante. L'arrivo degli agenti ha fatto allontanare gli aggressori, due dei quali sono stati poi rintracciati nelle vie vicine. Si tratta di un italiano di 19 anni e di un brasiliano di 25 anni, entrambi sono indagati per rapina in concorso. I due giovani aggrediti sono stati trasportati in ambulanza in codice verde all'ospedale Policlinico: il 28enne ha riportato 30 giorni di prognosi, il più giovane ha avuto 5 giorni.

Sempre nella notte di domenica, intorno alle ore 4.15, tre giovanissimi sono stati aggrediti e rapinati di un telefono cellulare da un gruppo di minorenni, due 17enni di cui un italiano e un marocchino, e una 16enne italiana, questa volta in zona Porta Venezia. Le tre vittime, tutte diciottenni, hanno raccontato che un gruppo composto da tre ragazzi li ha avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta. Li avrebbero invece malmenati, prendendoli a calci e pugni. Fortunatamente due delle vittime sono riuscite a divincolarsi e a scappare prendendo direzioni diverse. Uno ha raggiunto via San Pietro all'Orto dove è riuscito a parlare con gli agenti che si sono immediatamente messi sulle tracce della baby gang. Dopo avere identificato la ragazza di 16 anni, che è stata ritrovata in possesso del telefono cellulare di una delle vittime, i poliziotti sono riusciti a rintracciare anche gli altri due. Tutti e tre sono indagati per rapina e lesioni in concorso.

RC