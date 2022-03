"Berbere Portraits", il foto viaggio di Rui Pires in mostra a Malpensa

Il grande viaggio fra arte e cultura nell’aeroporto di Milano Malpensa continua con l’inaugurazione nello spazio espositivo Photosquare al Terminal 1 di “Berbere Portraits” una esposizione fotografica fine art di Rui Pires, affermato fotografo portoghese inserito nella collezione dell’Archivio Fotografico Italiano/Afi. Berbere Portraits è un progetto a lungo termine, uno splendido documentario sociale fotografico e video iniziato nel 2009 sulle tribù Berbere, il gruppo etnico autoctono del Nord Africa di stanza ad ovest della Valle del Nilo, in particolare in Marocco, Tunisia e Algeria.

Le immagini di Pires, entrato in sintonia con la gente che lo ha accolto nelle proprie abitazioni, indagano con particolare attenzione la dimensione sociale e la vita quotidiana dei popoli dell’area desertica: vita, volti e paesaggi racchiusi in una luce affascinante, che attraversa il concetto di luogo per inoltrarsi in visioni più umanistiche e spirituali. L’identità berbera – o, nella loro stessa lingua, Amazigh, che significherebbe in origine "uomini liberi" – è rappresentata da diverse etnie, tra cui una delle più famose è quella dei Touareg, e racconta la storia e la geografia del Nord Africa. Storicamente parlano la lingua berbera, ma anche lingue straniere come il francese o lo spagnolo, ereditati dall’occupazione europea, e dialetti arabi appresi in seguito alla diffusione dell’Islam e all’immigrazione di alcune tribù arabe nella regione.

Curatore della mostra è Claudio Argentiero, presidente dell’Archivio Fotografico Italiano, che mette a disposizione la propria esperienza ventennale nel settore, attivando contatti con gli artisti in un dialogo aperto capace di tradurre esperienze in pulsioni emotive, da condividere con i viaggiatori che transitano verso mete differenti.

Con questa iniziativa si rinnova l’accordo tra Sea Aeroporti di Milano e Archivio Fotografico Italiano con un programma di mostre, di autori italiani e internazionali su temi differenti, da cui spiccano professionalità, progettualità e stile, avvalorati dalla stampa fine art.

“Photosquare da alcuni anni accoglie mostre suggestive con un rimando al viaggio, alla meta, celebrandone i panorami dei diversi territori – sottolinea Alessandro Fidato, chief operating officer di Sea -. Abbiamo sempre voluto suscitare suggestioni ed emozioni scegliendo scatti che ritraessero luoghi differenti, ma sempre evocativi di un viaggio. Un racconto che oggi ci porta lontano, nei paesaggi desertici dove Rui con i suoi colori decisi e la sapiente armonia ci illustra una popolazione attraverso i volti segnati dal sole, le abitazioni di fango e i cammelli, gli spazi sconfinati del deserto e le sue dune".

Rui Pires, nato in Portogallo nato nel 1968, si definisce un artista di stampo classico, la cui passione per la fotografia nasce dal desiderio di raccontare storie di vita, unendo la fotografia geografica al reportage sociale. Nel 2009 inizia la ricerca dal titolo “Terre di Allah”, un documentario sulla vita delle tribù nomadi Berbere-Touareg nel Nord Africa e nel deserto del Sahara. Pires, che è membro della Photographic Society of America, insegna fotografia e collabora con Ong e governi; ha pubblicato i suoi lavori su numerose riviste e pubblicazioni in vari Paesi, vincendo prestigiosi premi e ottenendo importanti riconoscimenti. Sue immagini fanno parte di collezioni pubbliche e private tra cui l’Archivio Fotografico Italiano.

La mostra a ingresso libero è aperta fino al 10 aprile prossimo nello spazio Photosquare, atrio della Stazione ferroviaria presso l’ingresso dello Sheraton, ed è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Busto Arsizio.