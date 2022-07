Business aviation, crescita di Sea Prime spinta dai voli internazionali

Continua la crescita del numero di voli gestiti nel primo semestre dell’esercizio di Sea Prime società del Gruppo Sea che con il brand Milano Prime è leader nella gestione di aeroporti di Business Aviation. Cambiamento strutturale di un comparto del trasporto aereo che assicura spostamenti in contesti complessi come generati dall’insorgere della pandemia. Flessibilità dei collegamenti, sicurezza, riduzione dei tempi di viaggio e aeromobili sempre più green e performanti sono fattori chiave di questo successo.

In Europa è infatti proseguito il trend di crescita nel numero dei movimenti rispetto a quellipre-pandemici (+17% rispetto al primo semestre 2019 e +33% rispetto al 2021).

In questo scenario la Business Aviation in Italia - terzo mercato per volumi nell’eurozona - ha registrato tassi di crescita superiori alla media Europea nel periodo (+28% rispetto al primo semestre 2019 e + 47% rispetto al 2021). E Sea Prime si conferma il primo gestore di infrastrutture dedicate all’aviazione generale in Italia, con 15,5 mila movimenti nel semestre, in crescita del +26% rispetto al 2019 e del +52% rispetto al 2021.

L’incremento - si sottolinea in una nota - è stato trainato dal traffico internazionale e intercontinentale (+64% rispetto al 2021) che ha rappresentato il 68% del traffico gestito. La ripresa di eventi in presenza a Milano, come la Milan Design Week con il Salone del Mobile.Milano tenutasi a giugno e la piena riapertura al turismo internazionale, hanno rappresentato i principali driver di sviluppo del traffico.

Confermato il focus sullo sviluppo sostenibile, attraverso azioni concrete sia sulle infrastrutture, con la certificazione di sostenibilità per i nuovi hangar, sia sullo sviluppo dell’offerta di sustainable aviation fuel e sull’utilizzo di mezzi di rampa elettrici, contribuendo fattivamente all’obiettivo “Net Zero Emissions 2030” del Gruppo Sea.