Al campo nomadi il 65% non paga: "Buco da 134mila euro in 5 anni"

La maggior parte dei residenti nel campo nomadi di via Chiesa Rossa non paga. A rivelarlo è stato il consigliere comunale della Lega ed europarlamentare, Silvia Sardone, che ha reso noti i dati derivati dalla risposta all'Interrogazione sul tema, presentata al Comune.

Nel 2020, "i l 65% dei residenti (28 nuclei su 43) non ha pagato un centesimo per il proprio canone: evasori totali ", denuncia la Sardone. Secondo i dati riferiti dal Comune di Milano, infatti, i nuclei titolari di una piazzola nel campo di Chiesa Rossa sono 43 e, di questi, solo 15 hanno effettuato versamenti parziali lo scorso anno. I 28 rimanenti, invece " restano evasori totali ". Dato che anche chi ha pagato lo ha fatto parzialmente, nessuno nel campo nomadi è in regola con i versamenti. "Ovviamente ciò non mi stupisce - afferma il consigliere leghista- perché a differenza del sindaco e di molti componenti della sua maggioranza che Chiesa Rossa sanno a malapena dove si trova, io qui ci sono stata più volte. I rom, come ricordate, mi hanno detto chiaramente che votano Pd e 5 Stelle perché li aiutano ed è proprio così: non pagano e la sinistra sta zitta" . E si chiede: " Sarebbe successa la stessa cosa se a non pagare fosse stato un inquilino italiano della casa popolare? ".

La situazione non sembra migliore guardando agli ultimi 5 anni. Dal 2016 al maggio 2019, infatti, sono state solo 19 le famiglie che hanno effettuato pagamenti costanti, mentre dalla seconda metà del 2019 hanno iniziato a pagare 37 nuclei, ma non tutti in modo completo. Il Comune riferisce che, in quel periodo, solo 8 nuclei hanno versato il canone regolare, 29 in modo parziale, mentre 6 sono risultati evasori totali. " Numeri vergognosi- commenta Silvia Sardone- che confermano quanto diciamo da anni: per i rom a Milano ci sono corsie preferenziali che non dovrebbero esserci e a essere penalizzati, come sempre, sono i milanes i". Ma le cifre " vergognose " non sono finite. Dal 2016 ad oggi, infatti, la cifra non riscossa dal Comune è pari a 134.034 euro, un buco causato dai pagamenti non effettuati.

AL CAMPO ROM DI CHIESA ROSSA A MILANO: FORTINO DELLA DELINQUENZA CON VILLE LUSSUOSE MA NESSUNO PAGA LE BOLLETTE.... Pubblicato da Silvia Sardone su Sabato 20 aprile 2019