Così Sala ostacola le onlus. Ma agevola i centro sociali

Mentre ai centri sociali di Milano è permesso tutto, anche organizzare feste mentre in tutto il Paese le discoteche regolari sono obbligate a restare chiuse, le onlus vengono bloccate e viene loro impedito di supportare i cittadini del territorio. Questo è quanto sta accadendo con Bran.co sulla quale si è scatenato il dibattito per l'attribuzione degli spazi di proprietà del comune. Stefano Pavesi (consigliere Municipio 8), Massimiliano Bastoni (consigliere regionale) e Silvia Sardone (europarlamentare) hanno alzato la voce contro la discriminazione ideologica che non permette alla onlus di svolgere regolarmente la sua attività di aiuto alle famiglie.

Tutto è nato dal candidato sindaco Gabriele Mariani, di Milano in Comune e Civica AmbientaLista, che si è lamentato della possibilità di attribuire uno spazioni in via Appennini alla onlus Bran.Co: " Apprendo con molta rabbia che uno degli spazi dati in concessione all'interno del Municipio 8 è stato assegnato ad una Onlus facente parte dell'area neonazista riconducibile a Lealtà e Azione, uno dei gruppi di destra eversiva più pericolosi di Milano. Non solo trovo inaccettabile che a Milano organizzazioni di questo genere possano muoversi a piede libero, la beffa è che possano ottenere uno spazio comunale, uno spazio che merita di essere assegnato a quell'associazionismo di quartiere che fa bene alla nostra città e che anima contesti talvolta complessi come quello del Gallaratese. Il comune di Milano deve revocare immediatamente la concessione per destinarla all'utilizzo che merita, Lealtà e Azione non deve avere spazio nella nostra città ".

Sollevata la questione, gli ha fatto eco il presidente del Municipio 8, Simone Zambelli, che ha chiesto a Palazzo Marino di prendere posizione contro Bran.co ma gli esponenti leghisti della città e della Regione si sono ribellati. " Da cinque anni sono consigliere del Municipio 8, mi sono impegnato sui problemi del quartiere anche nel sociale, supportando le attività di Bran.co ONLUS nell'aiuto alle famiglie italiane. Con i volontari dell’Associazione doniamo oltre cento pacchi alimentari ogni mese solo nella Zona 8. La polemica di Zambelli è strumentale e serve solo ad attirare voti di estrema sinistra e da Presidente del Municipio dovrà spiegare a tutte le famiglie che aiutiamo perché, secondo lui, non dovrebbero accettare il pacco alimentare da Bran.co Onlus ", ha affermato Stefano Pavesi.

A lui si è unito Massimiliano Bastoni, consigliere regionale: " Ho, in questi anni, partecipato attivamente ad iniziative di Bran.co ONLUS, tra cui il 'Calcio alla pedofilia' che raccoglie ogni anno migliaia di euro che vanno a supportare spese legali e mediche ai bambini vittime degli abusi. Zambelli si è sempre rifiutato di sostenere queste iniziative per ostracismo ideologico e nostalgia della stagione dell'odio. Da settembre, Milano e il Municipio 8 manderanno a casa chi ha messo in questi anni l'interesse politico di fronte a quello dei cittadini, gestendo le istituzioni come se fossero la sede del loro partito ".