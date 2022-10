In carcere a 85 anni. Ma i giudici le sospendono la pena

All'età di 85 anni era finita in carcere, condannata a 8 mesi di reclusione per l'occupazione di un alloggio abusivo. Ma i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, presieduto da Giovanna Di Rosa, le hanno sospeso la pena. Nella mattinata di giovedì 13 ottobre, l'anziana è tornata in libertà grazie anche alla mediazione del garante dei detenuti del Comune di Milano, Franco Maisto, e dell'associazione Antigone che si sono interessati alla vicenda. " Mi meraviglio - aveva spiegato Maisto all'Ansa - che sia stata data esecuzione a questa misura di carcerazione. E' una persona non orientata nello spazio e nel tempo, claudicante e non autosufficiente. Era una pena da differire o sospendere ".

I fatti

Una storia tanto drammatica quanto paradossale. La donna, di origine bosniaca e non autosufficiente, si trovava a San Vittore da circa due settimane per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura a seguito di una condanna definitiva a 8 mesi per l'occupazione abusiva di un alloggio. A denunciare l'accaduto, martedì mattina, è stata l'associazione Antigone, che si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario. "I eri, nel pomeriggio, abbiamo denunciato la situazione che si sta verificando da circa due settimane nel carcere milanese di San Vittore, dove è detenuta una donna di 85 anni. - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'Associazione - La sua condanna definitiva è di soli 8 mesi, scaturita dall'occupazione abusiva di un alloggio. Nonostante il reato non sia di grande pericolosità sociale e la pena comminata di brevissima durata, la donna è stata tuttavia condotta nel carcere del capoluogo lombardo. Ad aggravare la situazione il fatto che la signora non è autosufficiente, richiedendo perciò un'assistenza personale e una gestione sanitaria costante da parte di altre detenute e degli operatori ".

La scarcerazione