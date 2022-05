Caserma Montello addio. Sulle sue ceneri la sede della polizia

Dopo l'invasione della Russia in Ucraina, era stata proposta come centro per accogliere i profughi ucraini, dopo che negli scorsi anni aveva accolto i richiedenti asilo per la guerra in Siria, invece la «ex caserma Montello» di via Caracciolo, da anni in disuso, è da pochi giorni oggetto dei lavori di demolizione e bonifica per la realizzazione della cosiddetta «Cittadella della Sicurezza», ovvero una nuova sede della Polizia di Stato. La Caserma Montello si trova nella zona nord-ovest della città, tra la fine di corso Sempione e piazza Firenze. Il complesso è costituito da padiglioni attorno a una grande piazza d'armi centrale, con spazi bunker sottostanti oggi inutilizzati. Si sviluppa su tre piani ed è caratterizzata da un ingresso con tre arcate; qui, una volta, veniva ospitata l'infermeria, la mensa e la Palazzina Comando con alloggi e uffici. Inutilizzata per anni fino a qualche giorno fa, è stata demolita.

L'operazione è frutto di un Protocollo d'Intesa tra Ministero della Difesa, Polizia di Stato e Università Cattolica del Sacro Cuore che risale al 2019 e prevede «l'incrocio» di beni e opere di ristrutturazione: «la Polizia lascerà all'Università la Caserma Garibaldi di largo Gemelli - spiega la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi - (che la acquisisce per un valore di 88 milioni di euro) e l'Università a compensazione interverrà per ristrutturare alcune palazzine della Caserma Santa Barbara dell'Esercito». Il via libera a fine 2019 quando la Regione Lombardia aveva approvato la delibera che dava seguito ai contenuti dell'Accordo di programma sulle Caserme di Milano. «Una vera e propria riqualificazione dell'area - spiegava l'assessore regionale all'Urbanistica, Pietro Foroni - che prevede tra l'altro la concentrazione degli appartamenti per le forze dell'ordine in un'unica sede». L'intesa risponde a diversi obiettivi: recepisce la volontà del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa di ottimizzare le infrastrutture in uso e consentire la valorizzazione di quelle non più funzionali riducendo così le spese; la necessità dell'Università Cattolica di ampliare i propri spazi per finalità didattiche e di ricerca e quella della Polizia di Stato di disporre di una sede più adeguata alle esigenze di servizio. Parallelamente il passaggio consentirà alla Polizia di Stato di liberare la Caserma Garibaldi dove verranno concentrate le sedi distaccate dell'Università Cattolica. Riqualificazione, restauro e risanamento conservativo, oltre alla costruzione di nuovi edifici, saranno a costo zero per le casse pubbliche, dato che le spese verranno sostenute dall'Ateneo.

Il progetto del nuovo grande Campus che si estenderà su una superficie complessiva di 54.175 metri quadrati, firmato dallo studio Beretta Associati, prevede 134 aule per la didattica e servizi. Nel cortile nord della Caserma, che sarà mantenuta nel rispetto dell'impianto esistente, sarà realizzata un'aula magna di 776 posti, e un complesso di aule di grandi dimensioni per un totale di 2.500 posti ai piani interrati. In superficie un nuovo volume vetrato, «come un pozzo di luce» lo descrive lo Studio Beretta, ospiterà l'ingresso e i collegamenti verticali agli ampi spazi sottostanti.