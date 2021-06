Cinque carabinieri caduti: eroi dell'Arma sul fronte Covid

Tirare le somme in un momento cruciale della nostra storia e in particolare di quella lombarda. Con una duplice lettura, ma sempre e comunque positiva, speranzosa. Perché quello che stiamo vivendo è un tempo che potrebbe davvero rappresentare finalmente l'inizio della fine del «flagello» sanitario del Covid o comunque, l'occasione affinché la luce in fondo al tunnel diventi progressivamente una sorta di faro, quindi sempre più grande e visibile. Salvifica.

Per questo è stato particolarmente solenne e sentito, forse più che in qualunque altra occasione precedente seppur quasi identica per modi e maniere, il momento in cui ieri, alla caserma «Giuseppe Ugolini» di via della Moscova, durante il 207esimo Annuale dalla Fondazione dell'Arma dei carabinieri, il Comandante della Legione Lombardia, Generale di Brigata Andrea Taurelli Salimbeni, il Comandante provinciale di Milano, Generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa insieme al Prefetto di Milano Renato Saccone, hanno deposto una corona di alloro al monumento ai caduti.

Come in una vera e propria guerra che si rispetti, com'è stata quella contro la pandemia, infatti, i militari dell'Arma hanno avuto i loro caduti. Cinque carabinieri sono morti per Covid (4 nel 2020 e uno nel 2021) di cui due in provincia di Milano e uno rispettivamente nelle province di Bergamo, Brescia e Pavia. Mentre 158 sono stati i militari rimasti feriti durante i soccorsi prestati sempre durante la pandemia.

Il clima che quest'anno si respira al comando provinciale di Milano durante la celebrazione è particolarmente sentito e per molti versi trasuda quella commozione nata da uno strenuo impegno per arginare un «nemico» prima mai affrontato e ancora non vinto del tutto. In questo anno e mezzo i carabinieri sono rimasti infatti sempre accanto alla gente. E adesso vogliono continuare a rivestire il ruolo di coloro che - pur con funzioni e in vesti differenti - desiderano accompagnare le persone in questa ultima parte di un percorso dove l'obiettivo è davanti e si desidera ripartire tutti insieme.

In quest'ottica particolarmente significativa è anche la campagna vaccinale che sin dalle prime fasi dell'emergenza (oltre 12mila600 le dosi somministrate ai soli carabinieri, ndr) ha visto impegnato attivamente il personale sanitario militare della Legione Lombardia.

Sempre restando in tema di responsabilità e dedizione, un significato particolare riveste quest'anno il riconoscimento conferito a un comandante di stazione, tra i 461 presidi dell'Arma in Lombardia e che ieri è andato al Luogotenente Piero Caprino, vertice della stazione bergamasca di Grumello del Monte, «premiato» per l'attività di prossimità, per quella operativa e di gestione del reparto.

«Auguri all'Arma dei carabinieri che celebra il 207esimo anniversario dalla fondazione. Grazie a tutte le donne e gli uomini in divisa, ogni giorno al servizio dei cittadini» ha dichiarato il governatore Attilio Fontana. A margine della sua visita al comando Legione carabinieri Lombardia, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, ha espresso tutta la sua ammirazione per l'Arma: «Un'instancabile attività di aiuto e sostegno ai cittadini e di collaborazione con tutte le istituzioni impegnate nella lotta al Covid, quella dei carabinieri - ha detto Ronzulli -, che si è affiancata al quotidiano lavoro d presidio del territorio e contrasto alla criminalità in cui sono da sempre impegnati questi uomini e queste donne, patrimonio di tutti gli italiani».

Nell'occasione ieri è stato tracciato infine un bilancio operativo dell'ultimo anno. Che ha visto i Reparti lombardi dell'Arma impegnati, oltre che nei compiti di prevenzione - con circa 1.200 servizi giornalieri sul territorio - nella repressione della criminalità. Sono stati così denunciati all'autorità giudiziaria negli ultimi 12 mesi 273mila436 reati - per i quali sono stati catturati 44mila656 responsabili - mentre 7mila100 sono gli arrestati e 51mila i denunciati a piede libero.