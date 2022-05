Con un coltello nel bar, bloccato grazie al taser

L'uso del taser da parte della polizia ha bloccato un uomo che minacciava di uccidersi e ha impedito che potesse fare del male a sé o ad altri.

È successo ieri mattina intorno alle 10. In un bar del centro, il Dudi Cafè di corso Italia, è entrato un giovane. Non è ancora stato identificato perché non aveva documenti addosso, ma è un europeo con meno di 30 anni. Parlava spagnolo. Ha cominciato a dare fastidio ai clienti del locale e a minacciarli. Poi ha afferrato un coltello usato per il pane ed è uscito in strada. Era visibilmente alterato, si è puntato il coltello alla gola e ha urlato che si sarebbe ferito o ucciso. Si muoveva in modo esagitato tra i passanti e tra le auto. Poco dopo sono arrivate le Volanti della polizia, ma l'uomo non si è calmato. Ha continuato a puntarsi contro la lama e ha cercato di fuggire di corsa infilandosi tra le macchine e un tram in transito.

Gli agenti lo hanno raggiunto, sono intervenuti armati di taser. Lo hanno avvertito più volte senza successo, intimandogli di lasciare l'arma, infine lo hanno colpito con due scariche elettriche. Alla prima infatti si era accasciato ma impugnava ancora il coltello. È stato bloccato e portato via. È intervenuto anche il 118, ma i sanitari non hanno trasportato il giovane in ospedale. La scena è stata ripresa da alcune persone e postata sui social.

Si tratta di uno dei primi interventi delle forze dell'ordine a Milano con l'utilizzo del taser dal momento della sua introduzione (dopo la fase di sperimentazione) il 14 marzo scorso. Il questore, Giuseppe Petronzi, alcuni giorni fa ha affermato: «Nel nostro settore posso dire che l'applicazione si sta rivelando inizialmente utile. La nostra amministrazione ha fatto un processo lungo di valutazione - ha aggiunto - per cui, per quelle che sono le nostre prerogative, ne stiamo registrando l'utilità».

Ieri invece è intervenuto sull'argomento il governatore Attilio Fontan, che propone l'introduzione della «pistola» elettrica anche per gli agenti della polizia locale. «La sperimentazione nelle grandi città continua e le cronache di questi giorni stanno confermando quanto utile e necessaria sia la dotazione del taser alle forze dell'ordine. Solo pochi giorni fa, a Milano, un uomo ubriaco e armato di coltello è stato fermato anche grazie all'utilizzo della pistola elettrica. In Lombardia siamo al lavoro per fare in modo che anche tutti gli agenti della polizia locale che operano nella nostra regione siano dotati di taser».