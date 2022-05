Concerto di Radio Italia. Piazza "chiusa" dalle 14 e 20mila sotto il palco

«Il primo consiglio è di arrivare in piazza Duomo nella tarda mattinata». Lo scrive Radio Italia sul sito dedicato al concertone che ritorna domani dal vivo in piazza Duomo dopo due anni di stop causa Covid. Sul palco, accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, sflleranno Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni, Ultimo. E il Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è riunito ieri in prefettura ha rispolverato in pratica il piano di accesso a controlli che aveva funzionato bene in passato, con sei varchi di accesso presidiati dai vigili. Piazza chiusa dalle ore 14 e accesso contingentato da quel punto, ventimila persone al massimo.

Non è prevista l'installazione di maxi schermi in altre zone della città. La polizia locale allestirà un'area di sicurezza davanti a Palazzo Reale con la presenza di ambulanze pronte a prestare soccorso in caso di necessità. L'area riservata agli spettatori disabili sarà sul sagrato del Duomo e avrà un punto d'accesso dedicato dalla rampa/scivolo di via dell'Arcivescovado o corso Vittorio Emanuele II. Per raggiungere quelle rampe il punto di accesso più comodo si troverà arrivando da piazza Fontana. E dopo le ore 14 sarà chiusa anche la metropolitana Duomo, per raggiungere la piazza bisognerà scendere alle fermate più vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Per favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici, le linee 1 e 3 della metropolitana chiuderanno più tardi, gli ultimi treni partiranno dal centro intorno all'una e 10 minuti, i parcheggi di corrispondenza chiuderanno alle 2. Per evitare il Comune ha previsto un'ordinanza che prevede in piazza Duomo e nelle vie limitrofe nel raggio di 200 metri, il divieto di introdurre o vendere bottiglie di vetro, lattine o bottiglie di plastica chiuse e di portare o utilizzare nell'area fuochi artificiali, petardi e spray urticanti, aste da selfie. Dovranno essere svitati anche i tappi di plastica delle bottiglie d'acqua. Sarà consentito ai bar vendere di bevande, previa spillatura in contenitori di plastica o carta e la consumazione in contenitori di vetro e di super alcolici nel caso di servizio al tavolo.

Radio Italia raccomanda alcune «norme di comportamento». Si va dal divieto di introdurre in piazza trolley, trombette da stadio, droni, apparecchi per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, ipad e tablet al divieto di arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori, stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga, esporre materiali che ostacolino la visibilità agli altri spettatori o di porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo.