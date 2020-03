Coronavirus, Gallera: "Bertolaso continua a lavorare dal letto d'ospedale"

" Il progetto dell'ospedale in fiera va avanti perché Guido Bertolaso continua a lavorare anche dal letto dell'ospedale ". A dirlo è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera che, nel corso di un intervento al programma televisivo Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4, ha rassicurato circa le condizioni dell'ex capo della Protezione civile.

Guido Bertolaso, neo consulente del governatore Attilio Fontana per il progetto dell'ospedale negli spazi della Fiera di Milano, è stato ricoverato nella giornata di mercoledì 25 marzo al San Raffaele dopo essere risultato positivo al coronavirus. Ma le sue condizioni di salute, stando a quanto riferisce Gallera, non desterebbero alcuna preoccupazione. La sua assenza inizialmente aveva fatto temere possibili ritardi nella realizzazione della struttura, non sarà così: già domenica saranno consegnate le chiavi del primo modulo.

Mentre procedono a vele spiegate i lavori del 'Covid Center' in Fiera, la Lombardia fa registrare un ennesimo picco dei contagi dopo la flessione dei giorni precedenti. Ad oggi, i casi positivi sono 34.889 (+2.543), deceduti 4.861 (+387), in terapia intensiva 1.263 persone (+27), i ricoverati non in terapia intensiva 10.681 (+655), i tamponi effettuati 87.713 (ieri 81.666). Un dato decisamente preoccupante: " I tecnici ci dicono un piccolo rimbalzo può essere dovuto a tante cose anche al fatto che abbiamo ampliato la platea delle persone tamponate, - spiega Gallera - stiamo iniziando a tamponare i medici, gli operatori sanitari. Vediamo nei prossimi giorni, la linea sembra essere comunque costante ".