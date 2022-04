Fermate 11 borseggiatrici in metrò. Sono tutte incinte: evitano il carcere

Continuano le azioni delle forze dell'ordine contro le borseggiatrici della metropolitana di Milano, purtroppo ormai vittima del più bieco degrado. La percezione di sicurezza nelle gallerie, nelle stazioni e nei vagoni è sempre più bassa. I reati si susseguono a ritmo elevato senza che l'amministrazione comunale si impegni concretamente per risolvere il problema. Si sta occupando attivamente della questione Striscia la notizia con il suo inviato di punta Valerio Staffelli, che più volte è stato aggredito dalle borseggiatrici. La polmetro è intervenuta e la procura ha emesso undici daspo nei confronti di donne nomadi, bosniache o italiane di etnia rom, tutte in stato interessante.

Le donne sono state accompagnate in questura martedì 5 aprile, a seguito di un controllo effettuato dagli uomini che quotidianamente presidiano le stazioni della metro maggiormente bersagliate dalle borseggiatrici, quindi Centrale, Duomo e Cadorna. Sono numerose le denunce che vengono quotidianamente sporte dai passeggeri, che vengono presi di mira dalle malviventi che "lavorano" in stazione e che per la maggior parte delle . La più anziana tra le fermate ha 50 anni, 8 figli ed è nuovamente incinta. La più giovane ha 19 anni e anche lei è in stato interessante. Una 34enne, incinta, ne ha già 14 e una 43enne ne ha 9.

Trovandosi tutte in stato interessante, non è stato possibile per le forze dell'ordine attuare misure di detenzione nei confronti delle donne, per le quali è stato disposto un daspo urbano, che per altro gravava già su alcune di loro, che infatti sono state indagate per la sua violazione. Altre tre, invece, sono state indagate per tentato furto pluriaggravato.

La gravidanza delle borseggiatrici è una tecnica ben nota per sfuggire alle maglie della legge, visto che non possono essere punite in conseguenza del loro stato interessante. Una tecnica che richiama lo storico film Ieri, oggi e domani con Sophia Loren, che richiama una tecnica ben nota per non finire in carcere. Quello dei borseggi è un problema serio di Milano, città che vorrebbe affacciarsi in Europa ma che purtroppo è vittima della mala amministrazione di Beppe Sala, rieletto lo scorso ottobre per il secondo mandato ma ancora immobile sulle questioni di sicurezza cittadina. Nonostante si imputi la percezione di scarsa sicurezza all'attività di denuncia social dell'opposizione, che amplifica una situazione non così grave, in realtà i dati parlano chiaro e Milano è stata inserita in testa alla classifica delle città meno sicure del Paese.