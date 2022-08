De Corato, Sala, Rizzoli: fuga dalla Regione

È un vero e proprio esodo quello a cui è destinata la giunta Fontana in Regione. Tornerà in parlamento dove ha già occupato a lungo i seggi sia della Camera che del Senato l'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato che promette comunque di continuare a occuparsi di Milano. Il suo posto, in un inevitabile rimpasto, potrebbe essere destinato al presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Pirellone Franco Lucente. Un biglietto per Roma è stato consegnato da Giorgia Meloni anche all'assessore al turismo Lara Magoni, la testimonial Unicef e campionessa di sci eletta in Regione già nel 2013 e poi nel 2018 quando ottenne anche un seggio in Senato prima di accettare l'invito di Fontana per un posto in giunta. Pronto il trasloco a Roma anche per un big di Forza Italia come Fabrizio Sala. In grado di ottenere grandi bottini di preferenze nella sua Brianza, ha dovuto cedere i gradi di vice governatore a Letizia Moratti quando le è stato affidato l'assessorato al Welfare sfilato a Giulio Gallera con la promessa, poi non mantenuta, di un posto da senatore. Oggi Sala è assessore a Istruzione e Innovazione, ma per lui il partito ha trovato un posto nel Collegio 2 Lombardia 1 dietro a Marta Fascina e questo potrebbe essere l'assessorato destinato a Gallera per compensarlo della mancata candidatura e trampolino di lancio per una riconferma nella prossima giunta. Magari, se Letizia Moratti dovesse lasciare, anche con i galloni di vice governatore. Pronta per tornare a Roma e al seggio in parlamento già occupato per il Popolo della libertà dal 2008 al 2013 è Melania Rizzoli: medico e già moglie di Angelo Rizzoli , oggi è assessore a Formazione e Lavoro.

Ce n'è abbastanza dunque per prevedere un terremoto, con Fontana che ieri ospite al Meeting di Cl a Rimini ha confermato di essere «disponibile a proseguire questa avventura: mi auguro che la candidatura possa essere confermata da tutto il centrodestra, anche se i segretari hanno già dichiarato la disponibilità a sostenermi».