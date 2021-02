L'ex scuola hotel per migranti e sbandati: "Ecco l'accoglienza sfrenata del Pd"

Il degrado di alcune periferie di Milano si fa sempre più grave. A nulla servono gli appelli disperati dei residenti, che chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni locali. Un esempio lampante è l'ex scuola occupata di via Zama, estremo confine sud-orientale della città, in direzione Linate. Qui trovano rifugio sbandati e clandestini, che vivono in condizioni di estremo degrado. La loro presenza e il loro comportamento mette in pericolo l'intera zona, soprattutto in un momento pandemico in cui il rischio di infezione e contagio è molto alto. A documentare il tutti è tornata la consigliera comunale di Milano ed eurodeputata Silvia Sardone, che ha prodotto materiale video sull'attuale stato di mantenimento dell'edificio.

Da molti anni ormai i cittadini si appellano a Palazzo Marino per mettere in sicurezza il palazzo di tre piani, ormai colonizzato e tenuto in ostaggio. Al suo interno trovano alloggio persone di svariate etnie, che vivono spesso di espedienti e in condizioni igieniche e sanitarie al limite della tolleranza umana, se non oltre. La situazione è ben nota all'amministrazione comunale, che potrebbe mettere in sicurezza la scuola di via Zama con un investimento di poche migliaia di euro. Basterebbe chiudere tutti i possibili accessi ed evitare, così, che possa essere utilizzato come dormitorio improvvisato. " Basterebbe murare gli ingressi per risolvere il problema: forse alla sinistra fa comodo avere un edificio abbandonato così grosso dove “tenere” decine di clandestini in periferia anziché averli per le strade? ", si chiede Silvia Sardone.