Degrado a Milano: il centro è invaso dai topi

Milano è in pieno degrado, praticamente la città è passata dalle stelle alle stalle in pochi mesi. Non bastava il coronavirus che ha messo in ginocchio anche il capoluogo lombardo, adesso anche i topi scorrazzano tranquilli sotto la Madonnina. Fino a pochi mesi fa Milano era un esempio per tutta l’Italia, e non solo, la sua fama si può dire era a livello mondiale. Un post su Facebook apre purtroppo gli occhi sulla città meneghina e sulla realtà che sta vivendo.

Topi in centro a Milano

Alessandro Morelli, giornalista e politico italiano, ha infatti postato un video che non lascia adito a dubbi. Nelle immagini si vedono decine di ratti che corrono tra i sassi e l’erba di un parco cittadino, sito in zona Garibaldi. “Mentre l’amministrazione dorme il centro di Milano è infestato dai topi. Questa la situazione in zona Garibaldi, in un parco pubblico frequentato anche da bambini. Parliamo di norme sanitarie e divieti mentre Sala non fa nemmeno una derattizzazione. Questa sarebbe la ripartenza di Milano?” scrive il leghista. E naturalmente i commenti alla visione del video incriminato non si fanno certo attendere. Anche perché l’idea di portare i propri bambini e cani in un luogo invaso dai topi non è certo piacevole e rassicurante. Molti post sono rivolti proprio al primo cittadino Beppe Sala, accusato di non tutelare abbastanza la città che dovrebbe amministrare. Tra l’altro, qualcuno fa anche notare che le bestiole in questione sono anche ben in carne e sembrano quasi dei conigli, segno che da mangiare ne trovano eccome.

"Schifo" e "vergogna" le parole più ricorrenti

E poi c’è chi invece ricorda che il Comune è impegnato a fare piste ciclabili in tutta Milano. Come dire, non esageriamo, il sindaco sta già pensando ai ciclisti. Non c’è tempo per i topi adesso. “Che ORRORE, non è possibile!!!!! Ma come si può avere questi ratti nella (civilissima) Milano?? Probabilmente molto civile non è!!!!!!” in effetti, anche per chi è milanese il dubbio in questo caso viene, eccome. Le parole che si rincorrono maggiormente nei commenti al video sono schifo e vergogna. Certo, fino a poco tempo fa nessuno si sarebbe aspettato di vedere qualcosa di simile a Milano. La speranza è che anche il sindaco veda il filmato e prenda dei provvedimenti il più presto possibile. Questa non è certo la città che i milanesi e tutti coloro che la frequentano si aspettano di vedere.

