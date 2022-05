EasyJet anticipa le vacanze, in vendita i voli primavera 2023

"Rotta" sui voli da prenotare in anticipo per la primavera 2023 che easyJet ha già messo in vendita verso 124 destinazioni in tutto il network della compagnia: milioni di posti già disponibili su oltre 100.000 collegamenti operati tra il 1° marzo e l'8 maggio dell’anno prossimo. Di questi, oltre 11.000 voli sono in partenza da o per l’Italia. Per la prossima primavera sono disponibili anche pacchetti vacanza verso tutte le principali città e destinazioni grazie ad easyJet holidays: dai soggiorni di lusso alle vacanze in famiglia. Tutti i pacchetti includono, i trasferimenti, un bagaglio da 23 kg a persona e la garanzia leader di settore Protection Promise di easyJet holidays.

I passeggeri in cerca di ispirazione possono utilizzare il Low Fare Finder su easyJet.com per cercare le tariffe più convenienti sull'intero network e pianificare così il loro prossimo viaggio a un prezzo vantaggioso. Le mete raggiungibili durante la prossima primavera sono numerose e coinvolgono tutte e tre le basi della compagnia in Italia: Milano Malpensa, Napoli e Venezia.

Da Malpensa sono previsti collegamenti per Praga e Sharm el Sheikh, ma anche verso le spiagge sarde di Olbia, in Costa Smeralda e nel nord della Gallura, dal mare all’entroterra.

Si potrà partire anche dall’Aeroporto Internazionale di Napoli per trascorrere la prossima Pasqua al sole di Barcellona, Palma di Maiorca o di Malta. E dall’aeroporto Marco Polo di Venezia non mancheranno cvoli in partenza per Olbia, Ibiza e Amsterdam.

"Samo davvero felici di mettere in vendita la nostra programmazione per la primavera 2023, facendo in modo che i nostri clienti possano prenotare i loro viaggi in anticipo approfittando delle tariffe basse sui voli per le vacanze primaverili o per la Pasqua - spiega Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia - e considerando che mettiamo a disposizione milioni di posti a tariffe convenienti per migliaia di voli su centinaia di rotte in partenza verso destinazioni balneari, sciistiche e cittadine in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, possiamo dire che questo è davvero un ottimo momento per prenotare. La nostra priorità è quella di trasportare i nostri clienti verso le loro tanto attese vacanze e quest'estate easyJet non vede l’ora di farlo, riavvicinandosi ai livelli di volo del 2019 - aggiunge Lagorio -. Continuiamo a far volare ogni giorno fino a un quarto di milione di clienti sul nostro network e il semestre che comincia a maggio sarà il più trafficato dai periodi pre-pandemici, con oltre due milioni di clienti che voleranno con noi in tutta Europa".