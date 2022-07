Eva Air vola no-stop da Milano a Taipei

Nuovo volo non-stop da Milano a Taipei operato da Eva Air che partirà il 27 ottobre 2022 dall’aeroporto di Milano Malpensa per Taiwan Taoyuan International Airport: annuncio importante perché amplia l'offerta di voli intercontinentali business e leisure dello scalo gestito da Sea Aeroporti di Milano da e per l'area dell'Estremo Oriente.

La compagnia darà il via alle operazioni su Milano con due voli settimanali che, in aggiunta all’attuale mercato europeo composto da Londra, Amsterdam, Parigi, Vienna e a partire da novembre 2022 anche da Monaco di Baviera, consentirà a Eva Air di operare il network più sviluppato e con la maggiore frequenza tra l’Europa e Taiwan. A partire dal 6 luglio prossimo i passeggeri possono trovare ulteriori informazioni sulle nuove rotte, sui nuovi servizi o prenotare i voli e acquistare i biglietti su www.evaair.com.

Complessivamente, per la stagione Summer in corso, Sea registra un recupero del 98% dei posti offerti rispetto al 2019, con oltre 70 compagnie aeree di linea operanti e circa 140 destinazioni servite. Con l’aggiunta di Taipei diventano 46 le mete intercontinentali direttamente raggiungibili da Malpensa.

“Siamo entusiasti di annunciare il nuovo volo non-stop da Milano a Taipei che ci renderà l’unica compagnia aerea che collega direttamente l’Italia settentrionale con Taiwan, il principale hub della compagnia e importante snodo strategico per tutto l’Estremo Oriente - commenta Tom Chen, general manager di Eva Air Italy Branch -. Il nuovo collegamento da Milano rappresenta la prima espansione del nostro network nel mercato europeo negli ultimi 25 anni e offrirà ai passeggeri che viaggiano sia per lavoro che per piacere itinerari flessibili”.

“Aggiungiamo un altro importante tassello al network asiatico di Malpensa, con una nuova, prestigiosa compagnia, che decide di ampliare il proprio network in Europa dopo 25 anni proprio con Milano, terzo scalo europeo di Eva Air dopo Parigi e Vienna, a vantare un volo diretto - sottolinea Andrea Tucci, vp Aviation business development di Sea -. Si tratta, tra l’altro, di un debutto significativo anche per il mercato italiano. La rete di destinazioni di Eva Air in Asia e Australia rafforzerà ulteriormente la capillarità della connettività di Milano in quest’area così importante, fortemente penalizzata nel periodo pandemico. La nuova rotta assume importanza anche per il trasporto cargo andando a soddisfare le esigenze di capacità diretta da parte degli operatori merci, aspetto particolarmente critico in questo periodo”.

I passeggeri provenienti da Milano potranno raggiungere l’aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan la mattina presto e proseguire comodamente il viaggio a bordo di uno dei frequenti voli di Eva Air verso il nord-est e il sud-est asiatico. L'ampliamento del network consentirà alla compagnia di attrarre un maggior numero di viaggiatori dall'Europa e dall’Oriente che potranno volare in modo comodo ed efficiente da e per l'hub principale della compagnia verso destinazioni molto richieste in tutta l'Asia e in Europa. L'aggiunta della nuova rotta favorirà anche lo sviluppo e la stabilità a lungo termine della compagnia.

Eva Air è membro di Star Alliance e una delle 10 compagnie aeree a 5 stelle di Skytrax in tutto il mondo. Fondata nel 1989 come prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan, fa parte di Evergreen Group ed è una società sorella di Evergreen Line, leader mondiale nel trasporto di container. La compagnia dispone di una flotta di oltre 80 aeromobili Boeing e Airbus che operano verso più di 60 destinazioni internazionali tra Asia, Oceania, Europa e Nord America dove i gateway sono Chicago, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle, Toronto e Vancouver.