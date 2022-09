Fdi, Lega e Forza Italia andranno a Roma con 62 lombardi. Ecco gli eletti e i delusi

Sono 95 i parlamentari eletti in Lombardia e la maggior parte di questi sono del centrodestra. Gli eletti lombardi di FdI, Lega e FI sono 62 (uno di «Noi moderati»), mentre gli altri sono divisi fra il centrosinistra, che ne ha eletti 20, il Terzo polo (7) e il Movimento 5 Stelle, che ha conquistato sei seggi.

Quando dai seggi si passa ai nomi, in gran parte sono già individuati (500 fra collegi uninominali e plurinominali). Restano in tutta Italia oltre cento posti ancora da assegnare.

La prima seduta è prevista per il 13 ottobre con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato ma già 3 giorni prima gli eletti dovranno svolgere i primi adempimenti burocratici a Montecitorio. Entro quella data, dunque, saranno assegnati i 109 posti ancora «vacanti»: 38 senatori e 71 deputati che andranno a sostituire i «plurieletti» al proporzionale o che hanno conquistato il seggio vincendo all'uninominale.

In Lombardia, il centrodestra ha vinto 31 collegi su 34 fra Camera e Senato. Gli altri seggi sono stati assegnati col proporzionale. Alla Camera, la fotografia dei 64 deputati eletti in 4 circoscrizioni è questa: il centrodestra ha conquistato 42 seggi (21 col maggioritario, 21 proporzionale), Pd e alleati ne hanno presi 13 (11 col proporzionale, 2 col maggioritario) cinque seggi sono andati (tutti col proporzionale) al Terzo polo e 4 al Movimento 5 Stelle.

Fratelli d'Italia avrà la delegazione più numerosa. Vanno a Roma Giulio Tremonti, Stefano Maullu, Paola Frassinetti, Marco Osnato, Andrea Mascaretti, Fabio Raimondo, Lorenzo Malagola, Fabio Pietrella, Carlo Maccari, Paola Chiesa, Sara Kelany, Umberto Maerna, Luca Sbardella, Giangiacomo Calovini, Cristina Almici, Andrea Tremaglia, Lucrezia Mantovani, Riccardo De Corato, Andrea Pellicini, Gianpietro Maffoni. E al Senato Giulio Terzi, Ignazio La Russa, Daniela Santanchè, Isabella Rauti, Sandro Sisler, Paola Mancini, Alessio Butti, Renato Ancorotti. Per la Lega passano Massimiliano Romeo, il ministro Giancarlo Giorgetti, Nicola Molteni, Andrea Crippa, Laura Ravetto, Igor Iezzi, Eugenio Zoffili, Stefano Candiani, Simona Bordonali, Rebecca Frassini. Al Senato Roberto Calderoli, Maria Cristina Cantù, Giulia Bongiorno, Gianmarco Centinaio, Stefano Borghesi e Daisy Pirovano. Per Forza Italia vanno alla Camera Alessandro Cattaneo, Maurizio Casasco, Alessandro Sorte, Fabrizio Sala, Stefano Benigni, Andrea Orsini e Cristina Rossello. E al Senato Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli e Alberto Barachini. Per «Noi Moderati» Maurizio Lupi.

Per il Pd risultano eletti Enrico Letta, Lorenzo Guerini, Matteo Mauri, Lia Quartapelle, Silvia Roggiani, Antonella Forattini, Gianantonio Girelli, Vinicio Peluffo e Chiara Braga. E al Senato Antonio Misiani, Carlo Cottarelli, Alessandro Alfieri, Alfredo Bazoli, Simona Malpezzi e Franco Mirabelli. Per «Più Europa» passa Benedetto della Vedova. Per «Impegno civico» Bruno Tabacci. I 5 Stelle eleggono Giuseppe Conte, Sara Montrasio, Alessandra Todde e Samuel Sorial. E al Senato Elena Sironi e Bruno Marton. Con Sinistra e Verdi vanno a Roma Aboubakar Soumahoro e Devis Dori, con il Terzo polo Enrico Costa, Giulia Pastorella, Mauro Del Barba, Fabrizio Benzoni, Matteo Renzi e Giusy Versace.