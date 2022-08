È Ferragosto

I meteorologi prevedono che oggi sarà una giornata nuvolosa, con il sole che va e viene e qualche possibile temporale verso sera. Oggi, cioè Ferragosto, che a volte a Milano arriva improvviso per chi lavora senza il tempo di fermarsi, ma anche per chi non lavora o non lavora più e il calendario lo snobba come una suppellettile inutile. Considerate le previsioni meteo, è bello sapere che sono molti i musei aperti (con le relative mostre), da Palazzo Reale alle Gallerie d'Italia (oggi a ingresso gratuito), dalla Triennale al Mudec, dalla Fondazione Prada al Pac.

Gli appuntamenti di questa pagina non sono solo per gli infaticabili pianificatori, che a Natale sanno già dove saranno a Pasqua. I consigli proposti last minute sono per coloro sorpresi ancora in città da Ferragosto, la data che segna lo spartiacque dell'estate, perché questa giornata destinata alla scampagnata con gli amici, alle scarpinate in montagna con gran finale culinario, alle grandes soirées o ai bagni di notte con falò sulla spiaggia, come accadrà ai tanti milanesi che hanno preso d'assalto stazioni aeroporti austostrade per andare in vacanza, questo 15 agosto di festa porta sempre un po' di tristezza, la consapevolezza che siamo agli sgoccioli, manca qualche settimana e l'estate sarà finita.

C'è chi ama la città vuota, che poi tanto vuota ormai non è più e non solo per i turisti che si concentrano negli epicentri classici della vita notturna, Brera, Navigli, Duomo, ma anche nei quartieri semi centrali e periferici, dove un effetto positivo della pandemia è stato rafforzare la relazione coi vicini, e pure con bar, ristoranti, pizzerie raggiungibili con una passeggiata, senza perdere ore a parcheggiare, ma anche per il semplice piacere di fare due chiacchiere mentre si cammina e che adesso sono aperti per i pochi che restano.

Come ogni anno, nonostante il tempo incerto, i parchi saranno presi d'assalto, le piscine affollate, l'Idroscalo diventerà una spiaggia, la sera si potrà andare al Castello anche per scoprire, dalle 20,30, chi è il talento vincitore tra i dodici studenti finalisti di «Campusband Musica & Matematica». In palio due borse di studio per importanti scuole di musica.

C'è la Milano che gioisce con altro, se è vero che l'Opera Cardinal Ferrari ospiterà 180 persone per il pranzo (forse 50 in più). Al Refettorio Ambrosiano di piazza Greco «Il pranzo è servito» raddoppia, con due cene di Ferragosto, 80 persone senza dimora e 25 anziani. L'Opera San Francesco distribuirà circa mille pranzi e 700 cene. Menù festivo al progetto Arca. Giornate speciali alla Casa della Carità e a sant'Egidio in Corvetto. Un Ferragosto per tutti e per ciascuno.