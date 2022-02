Finte malattie e minacce: avvocato truffato per un milione

Hanno ottenuto un milione di euro dal loro ex avvocato ultrasettantenne fingendo di aver bisogno di soldi per pagare cure mediche sperimentali salva-vita. La truffa è stata scoperta dalla guardia di finanza di Monza. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato l'intero importo (di cui 500mila euro in contanti trovati in casa) a padre, madre e figlio, con l'accusa di aver raggirato il loro ex legale, un professionista milanese in pensione dal 2016. Il capofamiglia aveva finto di essere gravemente malato e di essere finito vittima della criminalità organizzata per debiti accumulati sempre a causa alle sue condizioni di salute.

L'indagine è partita da un esposto presentato in Procura a Monza da una banca che - dopo aver rilevato più bonifici per svariate centinaia di migliaia di euro e partiti dal conto corrente dell'ormai ex legale in favore di un suo vecchio cliente, della moglie e del figlio, tutti residenti in provincia di Milano - ha deciso di attivare le forze dell'ordine.

È iniziata così l'inchiesta da cui è emerso che il capofamiglia - dopo essere stato scarcerato per estorsione nel 2017 e tuttora in carcere dallo scorso maggio per un'estorsione che avrebbe commesso nei confronti di un parroco - si sarebbe rivolto al suo ex legale conosciuto fin dagli anni Novanta, chiedendo e ottenendo piccoli aiuti economici in denaro contante per il sostentamento della propria famiglia e il pagamento di spese sanitarie. Con il passare del tempo, le richieste di soldi sarebbero diventate sempre più pressanti e per importi sempre più onerosi (ci sono anche assegni da oltre 300mila euro). L'avvocato, anche a causa dell'età e della sua condizione di solitudine, non sarebbe più riuscito a opporsi, continuando così a versare.