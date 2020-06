Flash mob della Lega: "Toghe pulite"

Un flas mob davanti a Palazzo di giustizia per chiedere «Toghe pulite», nei giorni del nuovo scandalo che investe il Csm intorno ai giochi di potere e alle nomine. Lo hanno organizzato ieri i giovani della Lega, che si sono presentati ai piedi dello scalone del tribunale muniti di scope.

I ragazzi del movimento giovanile del Carroccio hanno usato un oggetto simbolo di pulizia per chiedere, spiegano in una nota, «la pulizia di una giustizia in balia delle correnti interne, che funziona seguendo logiche spartitorie degli incarichi e opera pesanti ingerenze nella vita politica del Paese». Così Luca Toccalini, coordinatore federale della Lega Giovani: «Vogliamo che il ministro Bonafede faccia chiarezza una volta per tutte sulla bufera che sta investendo la giustizia italiana e su quanto ogni giorno emerge dalle intercettazioni. Le frasi che abbiamo letto contro il leader della Lega Matteo Salvini sono scandalose e danno la misura della gravità di una situazione ormai fuori controllo. Non può esistere una magistratura che indaga a comando, a seconda dell'appartenenza politica».

E Alessandro Verri, coordinatore Lega Giovani Lombardia: «Siamo venuti davanti al Palazzo di giustizia muniti di scope, per chiedere pulizia all'interno della magistratura. Appare chiaro come in questo Paese sia saltato per aria il meccanismo della separazione dei poteri, un'anomalia che mette a rischio la sopravvivenza stessa della democrazia. Un riforma reale della giustizia è inderogabile: non vogliamo più sentir parlare di corretti interne, nomine legate all'ideologia e siamo stanchi di inchieste fondate sul nulla, utili solo a una certa parte politica».