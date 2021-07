"Forse dovremo amputarle la gamba". Colto da un raptus accoltella il chirurgo

Dopo ben due visite mediche nel giro di un mese, la diagnosi del medico ieri mattina non era stata delle più rassicuranti. Afflitto da importanti problemi circolatori, infatti, un 75enne di San Donato si è sentito dire dal suo chirurgo che rischiava addirittura l'amputazione della gamba e che comunque avrebbe dovuto farsi ricoverare in un'altra struttura. Partirebbe da qui lo scoppio d'ira e un ferimento in piena regola che ieri hanno fatto finire in manette con l'accusa di tentato omicidio quest'uomo dal carattere decisamente turbolento (ha precedenti per minaccia e ingiuria), mentre è dovuto ricorrere ai colleghi della sala operatoria il medico aggredito, che ha 65 anni ed è stato operato d'urgenza nell'ospedale dove lavora, il Policlinico di San Donato. Fortunatamente il professionista, che resta ricoverato in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. Provvidenziale in questa vicenda l'intervento di un funzionario della polizia scientifica della questura di Milano che, pure in attesa di essere sottoposto a una visita, è intervenuto riuscendo a disarmare il 75enne che ancora impugnava un coltello da cucina con una lama lunga 20 centimetri. Gli investigatori dell'Arma dei carabinieri, intervenuti sul posto, pensano si sia trattato infatti di un agguato premeditato. E non esitano a dichiarare che è stata sfiorata la tragedia.

Ma vediamo com'è andata. Erano da poco passate le 13.30 di ieri quando i militari della compagnia di San Donato Milanese sono intervenuti al Policlinico. Il 75enne era appena stato sottoposto alla visita medica. Non sapremo forse mai che ruolo abbiano giocato singolarmente in questa vicenda la rabbia e la paura. Sta di fatto che, in una manciata di attimi, subito dopo il controllo medico, quell'uomo che sembrava tranquillo e destinato a lasciare l'ospedale entro qualche minuto, è tornato nell'ambulatorio, ha raggiunto proprio il chirurgo che l'aveva appena visitato e, dopo aver estratto dalla tasca della giacca il coltello che si era portato dietro (e che nessuno in ospedale aveva notato) lo ha colpito alla coscia destra, lesionandogli l'arteria femorale.

Inutile parlare dello smarrimento che ha colto il personale dell'ospedale davanti al sangue che usciva copioso dalla gamba del medico. I soccorsi sono scattati immediatamente così come l'allarme giunto ai carabinieri, lanciato da un infermiere. Che, arrivati sul posto - mentre il medico era già in sala operatoria - hanno arrestato il 75enne, già bloccato dal funzionario di polizia e sequestrato il coltello.