Furto da 150mila euro a casa Leotta

Scarpe da ginnastica, tuta, occhialoni e sguardo corrucciato. Ieri mattina negli uffici della squadra mobile c'era Diletta Leotta (nella foto) che anche con la mascherina e l'atteggiamento dimesso, non poteva passare inosservata come una qualsiasi bella ragazza. Quella appena trascorsa era stata una nottataccia per la bionda conduttrice sportiva 28enne della piattaforma sportiva Dazn, nonché showgirl all'ultimo Festival di Sanremo. Intorno alle 2 la madre è entrata nell'abitazione della figlia - al nono piano di un moderno stabile di via Quadrio (zona Gae Aulenti-Melchiorre Gioia) - e anche se non l'ha trovata esattamente sottosopra, ha capito subito che era accaduto qualcosa di strano, che lì c'era stato qualcuno che teoricamente non avrebbe mai dovuto entrarci. E che questo non c'entrava nulla con il fatto che la Leotta è in fase di trasloco. All'arrivo di Diletta si scoprirà infatti che la porta finestra del terrazzo era stata forzata e dall'appartamento mancava una cassaforte (non murata, ma mobile, come quelle che ci sono negli alberghi per intenderci) contenete un piccolo «tesoro» tra gioielli e orologi importanti, per un totale di circa 150mila euro di valore. Sul posto è giunta quindi la polizia scientifica e sono stati fatti i rilievi del caso, come accade per ogni reato di questo genere. Secondo gli investigatori della squadra mobile infatti il furto è stato assolutamente ordinario. Quel che potrà aiutare le indagini, a dare un nome e una identità ai ladri, è senz'altro l'elevato numero di telecamere che ci sono sia nello stabile che nella zona.

Del resto a marzo la Mobile ha arrestato gli autori di un altro furto «eccellente», quello avvenuto nell'abitazione di Brera della influencer ventiseienne Taylor Mega (nome d'ate di Elisa Todesco), derubata a Natale mentre era fuori città per le feste. Restano invece ancora sconosciuti gli autori della razzia avvenuta in pieno centro storico, in una casa di via Morigi (zona Sant'Ambrogio) il 4 gennaio. Parliamo dell'appartamento milanese della top model bresciana Vittoria Ceretti, 21 anni, una delle mannequin più contese dalle maison di moda di tutto il mondo. I ladri allora, oltre a qualche gioiello per un valore totale di circa 80mila euro, arraffarono anche un paio di migliaia di euro in contanti e, ça va sans dire, un bel po' di abiti firmati: intenditori.