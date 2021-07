Gastech 2022, l'evento mondiale dell'energia in Fiera Milano

Milano ospiterà dal 5 all'8 settembre 2022 l'edizione numero 50 di Gastech, l’evento Internazionale più grande al mondo dedicato all’industria energetica e in particolare a quella del gas. La manifestazione si svolgerà negli spazi del quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho.

La domanda globale di energia è prevista in crescita del 50% entro il 2050 ma non c'è un'unica fonte di energia in grado di soddisfare questa richiest: Gastech 2022 - arriva in un momento cruciale in cui si guarda con estrema attenzione al tema della decarbonizzazione - fornirà le soluzioni al settore per affrontare le sfide sulla fornitura di energia pulita a prezzi accessibili e per la sicurezza dell'approvvigionamento, elementi fondamentali sia per i paesi sviluppati che per quelli meno sviluppati.

“Regione Lombardia osserva con attenzione i cambiamenti nel mercato energetico e del gas, promuovendo l’innovazione nei settori economici e favorendo l’approdo verso modelli di sviluppo sostenibile - afferma il presidente Attilio Fontana - e Gastech è un’occasione importante di scambio e confronto tra i più grandi player del settore in un momento cruciale per la ripresa economica globale e il dibattito sulla transizione energetica. La Lombardia e Milano si confermano sedi ideali per ospitare manifestazioni di portata internazionale, grazie a uno dei più grandi hub fieristici d’Europa e a un sistema di collegamenti moderno ed efficiente”.

“Decarbonizzazione, sostenibilità, riconversione ambientale ed energetica sono temi centrali per la città e per lo sviluppo di una società e di una comunità globale consapevole - sottolinea il sindaco Giuseppe Sala -. Ospitando Gastech 2022 a Fiera Milano, grazie anche al supporto di YesMilano Convention Bureau, la città avrà l’occasione di dimostrare non solo la propria esperienza nella gestione di eventi internazionali di alto livello ma anche di contribuire con competenza e puntualità al dibattito aperto sui problemi e sulle sfide ambientali che affliggono il nostro pianeta, alle quali tutti noi – dalla politica all’industria – abbiamo il dovere di trovare soluzioni concrete”.

“Con questo annuncio, Fiera Milano compie un altro passo in avanti verso lo realizzazione degli obiettivi fissati dal piano strategico CONN.E.C.T 2025 lanciato a febbraio scorso - spiega l'amministratore delegato e direttore generale Luca Palermo -. Eventi dalla portata globale come Gastech 2022 fanno di Milano e la sua Fiera un hub internazionale in grado di offrire una piattaforma unica per organizzatori, espositori e visitatori".

"Siamo lieti di ospitare eventi che guardano con attenzione ai temi rilevanti come la transizione energetica e il conseguente impatto sull’ambiente - aggiunge Luca Palermo -. Fiera considera da sempre la sostenibilità un pilastro della propria strategia. Questol’accordo pone l’avvio a una collaborazione più ampia con Dmg events che ha tra gli obiettivi quello di sviluppare sia nuovi progetti sinergici alle manifestazioni esistenti che attrarre negli spazi di Fiera Milano altri eventi e congressi dal forte richiamo internazionale”.