Gazebo, manifestazioni e idee Centrodestra unito al lavoro

Le manifestazioni, le iniziative, le imminenti elezioni che riguarderanno anche la Lombardia, e all'orizzonte la sfida delle sfide: le Comunali di Milano 2021. Il centrodestra non ha mai interrotto il suo lavoro, ma questo fine settimana segna il rientro alla piena attività anche politica. Ieri a Roma il leader nazionali sono tornati in piazza per manifestare: «Questa - ha detto per Forza Italia Antonio Tajani - è una piazza della libertà che chiede una visione per il futuro del nostro Paese». Con lui tanti deputati, a partire dalla milanese Federica Zanella, che in piazza del Popolo sventolava orgogliosa un tricolore. In piazza tanti giovani, guidati dal presidente Marco Bestetti. «Forza Italia Giovani - ha detto - era a Roma alla manifestazione unitaria del centrodestra per denunciare la grave crisi occupazionale giovanile e per chiedere a gran voce la nomina a Senatore a vita del presidente Berlusconi. Rispetto al 2008, i giovani italiani hanno perso dieci punti percentuali di occupazione. Sono numeri da emergenza nazionale, davanti ai quali il Governo resta però colpevolmente immobile». Il milanese Ruggiero Delvecchio, intanto, è stato eletto presidente del consiglio nazionale dei Giovani di Fi.

Mobilitata a tutti i livelli Fratelli d'Italia. Con Giorgia Meloni, a Roma, c'erano la coordinatrice lombarda Daniela Santanchè, i deputati Marco Osnato e Lucrezia Mantovani, il senatore Ignazio La Russa e tanti altri. «Giorgia Meloni - ha detto Osnato - ha richiamato il governo a quel senso di responsabilità sempre invocato in malo modo da Conte. Raddoppio delle pensioni di invalidità, aiuti concreti alle imprese, sveltire appalti delle infrastrutture. Insomma un programma di governo, non uno sterile e facile proclama da opposizione». Al lavoro a Milano il neo coordinatore Stefano Maullu, il coordinatore provinciale Sandro Sisler, il vice coordinatore regionale Fabio Raimondo e il capogruppo comunale Andrea Mascaretti, che con Osnato sta lavorando al tema smart-working. «Per la prima volta sono d'accordo con Sala - sorride Mascaretti - e infatti la sinistra lo ha subito sconfessato». Fra la gente anche l'assessore regionale Riccardo De Corato, che ha partecipato alla manifestazione «Incuria+insicurezza=degrado» nelle vie Costa-Loreto e Padova. «Insieme e tanti cittadini, arrabbiati, della zona». Fdi intanto continua a raccogliere adesioni. E a Pavia è entrato nel partito anche Nicola Niutta, giovane e stimato presidente del Consiglio comunale.

La Lega continua a lavorare all'identikit del prossimo candidato sindaco di Milano - che sarà soprattutto scelta sua - ma non arretra dalle piazze. Quindici gazebo in città nel fine settimana, con militanti ed eletti, a partire dal capolista milanese Gianmarco Senna. «Oltre 200 nuovi tesserati - dice il commissario milanese Stefano Bolognini - a Milano c'è grande voglia di Lega e di Matteo Salvini. Abbiamo ascoltato tanti milanesi insoddisfatti di questo sindaco. In via Legioni Romane abbiamo raccolto in poche ore oltre 300 firme contro l'ennesima pista ciclabile folle. I milanesi chiedono a gran voce un cambio di passo, domani (oggi, ndr) replicheremo con altri gazebo e sarà presente anche Matteo Salvini». «Tanti gazebo organizzati in tutta Milano dalla Lega - dice Francesco Giani coordinatore Lega Giovani Milano - oltre le raccolte firme contro la sanatoria dei clandestini e il ritorno dei vitalizi raccogliamo firme per le tante problematiche di quartiere mai risolte dalla giunta Sala: dalle folli ciclabili alla mancanza di sicurezza. Come Lega giovani siamo già al lavoro per riprenderci Milano». E il capogruppo e deputato Alessandro Morelli proprio ieri ha denunciato la presenza di topi in zona Garibaldi, in un parco frequentato anche da bambini. «Questa sarebbe la ripartenza di Milano?».