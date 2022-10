Giochi, il ministro Abodi fissa i tempi: "Ad in settimana: sarà figura di valore"

«La nomina dell'amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026 arriverà entro la prossima settimana come promesso. Sarà un mio impegno anche con il portatore d'interesse perché queste decisioni si condividono». Lo ha detto all'Ansa il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione dell'evento «Golf in Piazza» organizzato dalla FIG a Piazza di Siena. «Penso che il consenso - ha sottolineato ancora Abodi - sia un qualcosa da perseguire, poi arriverà il momento della decisione. Sento la responsabilità perché poi la firma la dovrà mettere il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sarà certamente una persona di valore, dovrà aver avuto esperienze all'altezza di questo compito che è gravoso ma meraviglioso al tempo stesso perché le Olimpiadi sono il momento più alto non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche dell'economia dello sport associata ai valori olimpici. Quello che cercherò di portare alle valutazioni del presidente del Consiglio è un percorso professionale di persone qualificate non solo dal punto di vista tecnico ma morale».

Sulla nomina ad amministratore delegato della fondazione Milano-Cortina 2026 nelle scorse settimane si era fatta avanti l'ipotesi di assegnare il ruolo alla vicepresidente lombarda Letizia Moratti. Una notizia subito smentita sia dalla diretta interessata sia poi dal governo appena insediata. Contrario anche il sindaco Giuseppe Sala che aveva bocciato l'attuale assessore al Welfare lombardo non sul piano personale ma per il fatto che fosse una una nomina troppo politicizzata.