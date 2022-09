Guglie del Duomo da salvare. Ora Bpm "adotta" San Vitale

Banco BPM entra a far parte dei grandi donatori della Veneranda Fabbrica del Duomo. Aderendo al progetto «Adotta una Guglia. Scolpisci il tuo nome nella Storia», campagna di raccolta fondi lanciata nel 2012 dalla Veneranda stessa, con l'intento di coinvolgere cittadini, privati, aziende e associazioni. Banco BPM sostiene il restauro delle 135 guglie della cattedrale, la cui storia è da sempre legata alla generosità di grandi famiglie, illustri mecenati, ma soprattutto al contributo dei tanti milanesi. Già, proprio così.

E ora Banco BPM ha scelto di adottare una delle guglie di facciata, raffigurante San Vitale: la statua è ascrivibile al '900, in quanto l'originale ottocentesco andò distrutto durante i bombardamenti, nel 1943. Scultura che per la sua storia, rappresenta anche un segno di vita e di rinascita. «Siamo orgogliosi di aver aderito alla campagna - dichiara Umberto Ambrosoli, presidente di Fondazione BPM e di Banca Aletti, del Gruppo Banco BPM - La scelta di adottare questa guglia in particolare è dovuta al fatto che essa è posta in corrispondenza della quinta porta del Duomo, opera di Luciano Minguzzi, che negli anni Cinquanta vinse il concorso bandito dalla Veneranda Fabbrica e la cui realizzazione, avvenuta nel 1965, fu finanziata dall'allora Banca Popolare di Milano».

Queste le parole di Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica: «Il Duomo, con le sue 3.400 statue e le sue 135 guglie è una gigantesca e maestosa foresta di opere d'arte che necessita di continue cure. La Veneranda Fabbrica, da 635 anni, è quotidianamente impegnata nella tutela e nella valorizzazione del monumento, attraverso l'instancabile lavoro della sua gran macchina. La Cattedrale è nata soprattutto grazie alla spontanea generosità dei milanesi che hanno fatto del Duomo la loro casa e che, in ogni tempo, sui suoi ponteggi, ne sono stati protagonisti e artefici. Siamo grati a Banco BPM per l'importante sostegno alla nostra campagna di raccolta fondi: un'iniziativa che conferma la grande attenzione di BPM - banca che della nostra città porta perfino il nome - nei confronti del simbolo di Milano nel mondo».