"Ho difficoltà a ritirare la pensione" e i poliziotti aiutano l'anziano

Deve riscuotere la pensione ma l’ufficio postale è chiuso e chiede aiuto alla polizia. È stato così che un anziano milanese è riuscito a prelevare dallo sportello la mensilità accreditata dall’istituto previdenziale sul conto corrente a lui intestato. Sono tempi difficili questi per gli italiani che, da più di un mese, si trovano a dover fare i conti con il coronavirus rivoluzionando ogni abitudine. Un nemico invisibile che ha modificato semplici gesti compiuti nella routine di tutti i giorni, anche all’interno delle mura domestiche. Non è affatto semplice fare i conti con questa realtà caratterizzata da nuovi modi di vivere, pensare e agire. A risentirne di più in questo momento sono bambini ed anziani. I primi perché avvertono la mancanza degli spazi aperti offerti dai parchi giochi. I secondi perché adesso si trovano costretti ad affrontare diverse situazioni senza l’aiuto dei figli o del personale sul quale hanno fatto sempre affidamento fino ad ora.

Adesso per molti anziani è divenuto difficile fare la spesa, acquistare farmaci e anche prelevare i soldi della pensione. Proprio come è accaduto al protagonista di questa storia il quale, trovatosi in difficoltà, non ha potuto fare a meno di chiamare il vicino commissariato di Milano per chiedere aiuto. “ Siccome non posso uscire e l’ufficio postale qui è chiuso, volevo chiedere cosa fare per lo sportello automatico ”. Queste le parole riferite dal nonnino in apprensione nel corso della telefonata all’agente di polizia.

Il poliziotto ha rassicurato l’anziano dicendogli di farsi trovare pronto perché una volante lo avrebbe raggiunto in casa per accompagnarlo allo sportello postale a ritirare la pensione. E così è stato. Sono tante le storie raccontate in questi ultimi giorni che parlano di numerosi anziani in difficoltà. Allo stesso modo sono altrettante le azioni delle forze dell’ordine dirette ad offrire il proprio aiuto a chi ne manifesta la necessità.

È un’Italia che cerca di rimanere in piedi e non abbattersi nonostante tutte le amare notizie che si susseguono in questi giorni. Un momento in cui la solidarietà sta facendo scoprire il suo vero volto verso le fasce più deboli. Soltanto qualche giorno fa abbiamo raccontato la storia di un’altra anziana con un problema simile. La donna, era rimasta senza contanti e non riusciva a fare la spesa. La novantenne ha quindi chiamato il vicino commissariato spiegando la propria situazione agli agenti di polizia. Una macchina senza colori è andata a prenderla a casa accompagnandola allo sportello bancomat.