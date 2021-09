Homi, dai gioiello moda alla mostra evento #BeLucky

Luci della ribalta accese sul mondo “splendente” del bijoux e dei gioielli moda - collane, orecchini, anelli, bracciali - ma anche borse, cappelli e foulard per un look perfetto a Homi Fashion&Jewels Exhibition che apre in presenza da sabato 18 a lunedì 20 settembre in fieramilano a Rho e propone anche la mostra-evento #BeLucky organizzata con Poli.Design che sottolinea la bellezza e la creatività di aziende e artigiani.

Una mostra particolare perché è dedicata e raccoglie gioielli portafortuna raccontati attraversi i simboli della tradizione e quelli della cultura pop: più di 100 designer e brand nazionali e internazionali, tra i quali spiccano Cameo Italiano, Dodo, Sharra Pagano, Associazione Orafa Lombarda, Amlè, De Liguoro accendendo i riflettori sull’importanza e il valore di amuleti e talismani nel gioiello e nell’accessorio di moda e sono una dimostrazione di creatività, qualità produttiva e creatività.

Un “gioiello” fra i gioielli da non perdere nel percorso di visita a Homi che vede la presenza di oltre 300 brand - il 30% esteri - che espongono nuove collezioni e proposte di bijoux e gioielli fashion e dettano le ultime tendenze di mercato innovative e originali per stile, design e materiali.



La sezione Style propone per l’autunno inverno 2021/2022 un fashion jewels XXL, vistoso e brillante, da indossare uno sull’altro. Tornano gli orecchini lunghi e vistosi dal design ricercato e realizzati in materiali diversi, dal 24K gold plated al bronzo, ma anche l’utilizzo di shape tratte da sculture e dipinti del passato, interpretate in chiave contemporanea. Novità anche per l’uomo, con proposte con nuove geometrie per bracciali e orecchini. Prosegue poi il trend delle catene, in metallo, argento e gold plated con dettagli capaci di esaltare il look. Da non perdere i gioielli per l’uomo con sobrie e raffinate pensate per rendere distintivo ed elegante il look per lui.

Nella sezione Everyday l’accessorio, caratterizzato da una bellezza pop, sostenibile e fashion. Qui si trovano borse realizzate in tessuti morbidi e caldi, in pelo o pelliccia sintetica, velluto, borse trapuntate o "muff bag" simili a un manicotto per scaldarsi. Mini o maxi bag a tracolla o zaini a spalla, in pelle e trapuntate, con forma rotonda ma sempre accostate a dettagli accattivanti come i manici con catena, le frange o accessori moda. Si aggiungono bucket hat o i cappelli classici e sportivi sia per donna o uomo in materiali caldi, abbinati a guanti, altro accessorio irrinunciabile del prossimo inverno.

E non mancano copri spalle come calde sciarpe e stole in lana, in jacquard e mussola stampata, utilizzate anche come copricapo. Con il foulard da indossare anch’esso come copricapo o fascia per capelli, abbinato a occhiali oversize per look da diva di altri tempi.

Nell’area The Incubator - sezione Style - si scopre invece la sintesi di una ricerca internazionale con brand di nicchia e di alta qualità della lavorazione curata da Maria Elena Capelli, autrice e curatrice del blog Tuttepazzeperibijoux.

L’area New Craft presenta le idee dei creativi con una selezione di collezioni dal design ricercato e d’ispirazione che guarda al concetto di sostenibilità.

Prodotti particolari, di culture e tradizioni artigianali differentiIl infine nelle due aree Gems&Components - pietre preziose e semi preziose, dure e colorate, corallo, perle, ambra - e International Delivery con i suoi oggetti d’ importazione, appartenenti a culture e tradizioni artigianali differenti.

HOMI Fashion&Jewels Exhibition, fieramilano (Rho) - dal 18 al 20 settembre

#BE Lucky – fieramilano (Rho) – dal 18 al 21 settembre – ingresso padiglione 10