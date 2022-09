Homi Independent svela il decor della casa per il retail

HOMI Independent svela tutte le novità più interessanti dell’Home Decor e alle tendenze dell’abitare, in una versione speciale dedicata in modo specifico al retail indipendente, fino al 19 settembre in fieramilano. Protagonisti della manifestazione 227 brand, il 40% esteri, con una proposta che spazia dagli accessori per la tavola e per la cucina al tessile per la casa, alle profumazioni d’ambiente fino agli articoli da regalo e propone anche un focus dedicato al Natale. In fiera i visitatori professionali trovano infatti proposte selezionate con grande cura che fanno di questa edizione un evento davvero speciale pensato per target specifi ed estremamente attenti alle collezioni e agli oggetti.

Percorsi di “scoperta” fra gli stand dove ad esempio possono scopri materiali inediti e disegni insoliti con Agora che con Next porta a HOMI una linea di arredo decisamente originale: il legno di mango naturale incontra il legno riciclato e il ferro, dando vita a mobili dinamici, moderni e funzionali. Con Cereria Molla ci si immerge nel mondo delle fragranze fra candele profumate, deodoranti per la casa completi di bastoncini in rattan, ricariche per deodoranti, spray per la casa ed elementi aromatici di lusso realizzzati rigorosamente a mano.

La macchina per caffè Illy disegnata da Luca Trazzi è invece un richiamo al design industriale italiano degli anni Sessanta: con la nuova modalità Eco, che si avvale della tecnologia fast-heating, è capace di ridurre sensibilmente il consumo di energia, annullando il tempo di attesa tra un'erogazione e l'altra. Da vedere anche il progetto Comodo e ComodoXL di Adriano design per Fabita che prende spunto dall’archetipo del carrello contenitore trasformandolo in una mini-cucina portatile, soluzione essenziale la cui versatilità si adatta alle nuove esigenze abitative.

Da Trebonn arriva il concetto di Food and Drink on the go che combina cibo e bevande in un unico contenitore pratico e compatto. La tecnologia sottovuoto con la doppia parete mantiene a lungo la temperatura desiderata mentre la superficie esterna è sempre a temperatura ambiente e non produce umidità e condensa.

Con le sue lampade “à-porter”, Zafferano propone modelli che risolvono con un disegno minimal le esigenze di funzionalità e la praticità. Restando in tema di illuminazione, molto originali le luci a batteria di Lym che, applicate su vasi di Murano soffiati artigianalmente dai maestri vetrai veneziani, diventano oggetti di design esclusivi.

Molto pratici i prodotti di Ceramiche Bucci si ispira alla praticità realizzando artigianalmente originali oggetti di uso quotidiano in gres - materiale ceramico caratterizzato da altissima qualità e resistenza – per la tavola e per l'arredamento della casa. Con i romantici cuscini in pizzo e i raffinati tessili per la casa di Chez Moi, l’ambiente domestico diventa ancora più accogliente e caldo, mentre Sopha Diffusion espone raffinati articoli per la tavola e la decorazione d'interni di ispirazione giapponese. Alle proposte per il Natale che non possono mai mancare nell’edizione di settembre di Homi, si affiancano gli accessori e i complementi per la tavola sempre nuovi di Easy Life.

Lo spazio Kids Room esalta l’attenzione al mondo dell’infanzia: qui una trentina di brand italiani e internazionali - celebrati per qualità, design ed ecosostenibilità - propongono progetti creativi e funzionali a misura di bambino. Babel Brune mette in mostra arredi e oggetti dai colori audaci e insoliti; il marchio francese Maison Baba propone pouf, cuscini, poltrone e divani sfoderabili fatti a mano, componibili a piacere, come in un gioco; il brand franco-tedesco bada&bou pezzi unici, ludici e senza tempo adatti non solo ai bambini ma anche al mondo degli adulti. Fra le tante proposte di Kids Room, c’è quella degli arredi sostenibili e trasformabili di Feit, con la cuccia per l’amato pet che diventa tavolo da disegno e scrivania.

Nello spazio dedicato alla Regione Sicilia sono messe in risalto le capacità artigianali, la creatività, le tecniche tradizionali, in un racconto che parla di materiali contemporanei e innovazione tecnologica. È il caso di Agaren con idee d’arredo per il vivere contemporaneo che reinterpretano la tradizione della ceramica di Caltagirone o di Atelier Artesole che, attraverso le mani abilissime di creatrici esperte, trasforma il basalto vulcanico in opere d’arte. E ancora di Ceramiche Siciliane Pattesi, esclusive, dipinte a mano, ideate e prodotte interamente in Italia.