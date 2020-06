La Lega stringe sul nome

Il nome del candidato sindaco del centrodestra nel 2021 arriverà «a breve, entro l'estate». L'assessore regionale e commissario cittadino della Lega Stefano Bolognini torna a stringere i tempi. Mentre Beppe Sala tentenna sul secondo mandato, Bolognini, come aveva anticipato al Giornale, ribadisce che il centrodestra vuole stringere i tempi e la Lega si sta già concentrando sue due o tre nomi e uno in particolare è in pole position, un manager cinquantenne «esperto di comunicazione, ma che lavora in un'azienda che si occupa di altro e che attraverso di essa ha un impegno sociale, quindi parla anche per esempio con Caritas». Un mondo normalmente affine alla sinistra. Intervistato da Fabio Massa all'evento «Salute Direzione Nord - I discorsi del coraggio» che si è tenuto ieri alle Stelline, Bolognini ha riferito che «l'ufficialità potrebbe arrivare a breve, in questi giorni Salvini lo chiamerà per incontrarci e vedere. Ci sono almeno due o tre persone di alto standing che hanno dato la loro disponibilità o ci stanno pensando, ma una in maniera particolare. Salvini ha confermato la volontà di chiudere su di lui e poter partire». Assicura che all'interno della coalizione «sono tutti assolutamente d'accordo sulla figura civica. E avere un candidato di centrodestra accreditato presso la Caritas può essere un valore aggiunto, perchè vai a intercettare dei mondi che storicamente sono anche un pò diversi». Milano «cambierà completamente per lo smart working, la scuola, l'università. Si deve ripensare un modello, magari cogliendo anche delle opportunità, laddove oggi potrebbero essere dei freni all'economia, alla vita e al modo di vivere della città. Sala oggi ha meno voglia e meno energie. Forse in questo momento ha la testa altrove».