Linate e Malpensa Prime operativi per i voli sanitari e di manutenzione

Le restrizioni imposte ai voli dall’emergenza coronavirus non ha fermato l’operatività dei terminal di Business&General Aviation di Sea Prime, la società del Gruppo Sea che con il brand Milano Prime è il gestore unico delle infrastrutture negli aeroporti di Linate e Malpensa, dando un contributo importante nel contrasto alla pandemia.

L'emergenza sanitaria è stat infatti affrontata attuando le misure preventive previste in ottemperanza alle disposizioni e alle raccomandazioni emanate dalle istituzioni. Dall’inizio delle restrizioni sono stati gestiti oltre 400 movimenti nei due aeroporti, in calo rispetto all’anno scorso a causa limitazioni imposte ma in linea con il trend registrato nel mercato europeo.

Il terminal di Milano Malpensa Prime è rimasto aperto al traffico passeggeri H24 gestendo numerosi voli rescue per il rientro di cittadini residenti in Italia rimasti bloccati all’estero e per gli spostamenti consentiti. A questi si aggiungono i voli per il trasporto di pazienti, medici, operatori e presidi sanitari. Anche Milano Linate Prime è operativo per i voli sanitari e qui vengono anche effettuati i voli di manutenzione degli aeromobili per consentire il mantenimento dei requisiti di aeronavigabilità delle flotte.

Operatività che Milano Prime garantisce stando al fianco degli operatori basati nei due scali milanesi che, seppure nel vivo di un’emergenza, riescono così ad assicurare in un contesto complesso, sia collegamenti di importanza primaria sia l'assistenza agli aeromobili. Standard di sicurezza che saranno implementati anche alla ripresa delle attività fino al ritorno ai livelli pre-pandemia.

“Obiettivo primario di Sea Prime in questa situazione è la salvaguardia della salute dei passeggeri, degli equipaggi, degli operatori e dei colleghi che ogni giorno lavorano per garantire l’operatività di Milano Linate Prime e Milano Malpensa Prime - commenta Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime -. Oltre a dotare il personale di dispositivi di protezione anti-contagio, la sicurezza è garantita da provvedimenti e informative dirette sia al personale che agli utenti, dall’installazione di erogatori di gel igienizzante e dall’introduzione di protocolli per la pulizia e la sanificazione degli spazi”.