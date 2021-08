"Lombardia aperta per ferie" Vaccini anche a Ferragosto

«Aperti per ferie». Palazzo Lombardia aveva preso l'impegno due settimane fa e ora ci siamo: oggi è il giorno di Ferragosto e la campagna non si ferma. Certo, rallenta, riduce le sue performance rispetto ai numeri degli ultimi mesi, ma simbolicamente non si ferma neanche nel giorno in cui tutto pare fermarsi. E così anche oggi saranno somministrate oltre 7mila dosi di vaccino.

Negli ultimi giorni le prenotazioni hanno viaggiato intorno a quota 60mila, il 13 agosto sono state registrate 53.300 somministrazioni, ieri in agenda le prenotazioni sfioravano le 27mila e oggi appunto superano le 7mila.

Il significato di questo sforzo non è solo simbolico: «Lombardia aperta per ferie è lo slogan che ci accompagnerà nel percorrere l'ultimo miglio della nostra campagna vaccinale - ha detto Letizia Moratti qualche giorni fa - L'obiettivo per Regione Lombardia è infatti arrivare per il 13 settembre alla conclusione della campagna massiva e alla ripresa in assoluta sicurezza dell'attività delle scuole e delle università. Lo scatto di orgoglio che ha caratterizzato la nostra campagna vaccinale non si fermerà nemmeno ad agosto. Anzi, proprio in questo mese il piano vaccinazioni vivrà uno sprint fondamentale».

Una ventina i centri aperti oggi. Sei nella Bergamasca, uno a Chiari nel Bresciano, tre nell'Ats Brianza (due a Monza e uno a Lecco), nell'Ats Insubria uno a Varese, uno a Busto Arsizio e due «lariani» a Erba e Mariano Comense, infine due centri saranno aperti nel Lodigiano - uno a Lodi e uno a Codogno e due a Milano: l'hangar Bicocca e il drive trought di Trenno.

A ieri, la Lombardia aveva somministrato 13.094.213 dosi totali. E probabilmente grazie anche a una campagna vaccinale così intensa, la situazione sul fronte dei contagi è stabile, o almeno così al momento appare. Il bollettino regionale di ieri, in base ai dati del ministero della Salute, ha registrato 676 nuovi casi a fronte di 39.438 tamponi processati. Il tasso di positività si è attestato dunque sull'1,78%, più o meno in linea con quello degli ultimi giorni.

Stabile, nel report giornaliero della Regione, risulta anche il dato dell'incidenza dei contagi, con 42,5 casi su 100mila abitanti e tre province ancora potenzialmente gialle, le stesse che da alcune settimane fanno registrare qualche problema in più: Mantova, Cremona e Varese. Mantova ha un'incidenza di 72, Cremona che ha un'incidenza a 54, di poco superiore alla soglia della zona bianca, e Varese ha ancora un'incidenza di 69.

Sul fronte ospedaliero, intanto, la situazione appare tutto sommato sotto controllo: in Lombardia si registra un incremento dei ricoverati nei reparti ordinari dove si trovano attualmente 317 pazienti, con un aumento di 18 unità. Nelle terapie intensive si trovano 36 pazienti con 3 nuovi ingressi, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 12.867. Lievissimo calo dei decessi: ieri ne sono stati registrati 4, il giorno precedente 5. I guariti sono 774, gli attualmente positivi sono calati di 102 unità attestandosi su un totale di 13.220.