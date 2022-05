Malpensa Express, passeggeri in aumento e nuovo look dei treni

Cresce l’utilizzo del treno da e per l’aeroporto intercontinentale di MIlano Malpensa: nei primi mesi del 2022 il 18,5% dei passeggeri ha raggiunto lo scalo lombardo con il Malpensa Express di Trenord che per l’occasione “si rifà il look”, inaugurando una nuova livrea. Si è tornati infatti a volare per affari e per vacanze e l’integrazione treno-aereo incontra sempre più consensi: nel 2022 dopo il crollo di passeggeri a gennaio per la variante Omicron, il Malpensa Express ha infatti rapidamente recuperato viaggiatori, tornando ai livelli del 2019.



Analizzando i dati, se a febbraio i passeggeri giornalieri per l’aeroporto erano 6mila (-26% rispetto allo stesso periodo nel 2019), già a marzo il collegamento è salito a oltre 8.600 viaggiatori, in pari con il 2019 mentre ad aprile e nelle prime settimane di maggio sono stati superati i livelli pre-Covid, con rispettivamente 11.100 passeggeri giornalieri (+9% sul 2019) e 11.600 (+16%). E se i viaggiatori che raggiungevano lo scalo con Malpensa Express nel 2019 erano il 13,4%, il dato è salito al 15% nel 2021 e al 18,5% nel 2022. Da sottolineare anche il fattore puntualità pari al 92%.

Per accogliere i viaggiatori, Malpensa Express da oggi è in servizio il primo treno completamente rinnovato, nella livrea esterna e negli interni. Il restyling sui 14 convogli Coradia che effettuano le 145 corse giornaliere del collegamento prevede la ripellicolatura esterna, con una livrea che riprende quella dei treni Caravaggio e Donizetti, adottando il però colore rosso caratteristico del servizio aeroportuale. I sedili sono stati totalmente rinnovati, insieme ad altri elementi di arredo e er i lavori su esterni ed interni si sono scelti materiali adeguati a contenere i danni e agevolare i ripristini in caso di atti vandalici. Ripristino dell’intera flotta previsto entro novembre 2022 con un investimento complessivo da parte di Trenord di oltre 1,1 milioni di euro.

Collaborazione con Sea

Il rinnovo dei convogli è un tassello del lavoro di Trenord per promuovere il Malpensa Express come opzione di viaggio comoda e sostenibile verso l’aeroporto, che consente di arrivare “senza intoppi” al Terminal 1 dalle principali stazioni di Milano: Cadorna, Centrale, Porta Garibaldi, Bovisa.

“Ulteriore tassello è la collaborazione con Sea, che vede una crescente integrazione dell’offerta di servizi - si sottolinea in una nota -. Negli ultimi mesi Trenord ha avviato sul sito malpensaexpress.it la vendita del servizio “ViaMilano FastTrack”, ticket per l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza in aeroporto che è stato acquistato da 4mila viaggiatori.

Da febbraio 2022 sul sito dell’aeroporto di Malpensa è attiva una funzione per l’acquisto del biglietto Malpensa Express; questa opzione consente di intercettare, in particolare, i viaggiatori stranieri, che sono l’80% degli acquirenti”.