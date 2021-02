Premio a Malpensa: aeroporto "health conscious" per il dialogo continuo con i passeggeri

L’aeroporto di Milano Malpensa insignito del riconoscimento ACI World’s Voice of the Customer, l'iniziativa con cui sono premiati gli aeroporti che nel difficile periodo della pandemia hanno dato priorità all’ascolto dei propri passeggeri.

Ascolto tanto più importante perché risponde alle nuove esigenze dei viaggiatori emerse in questo difficile momento di emergenza sanitaria. Proprio per questo l’aeroporto di Malpensa ha sempre dialogato con i propri passeggeri tenendo in forte considerazione i loro feedback grazie al programma ACI’s Airport Service Quality che ha aiutato a comprendere meglio le loro necessità e a garantire una nuova esperienza più health consciousness in aeroporto.

Fin dall’inizio della pandemia Sea, la società di gestione degli scali milanesi, ha avuto come priorità la sicurezza della salute di viaggiatori e operatori, introducendo importanti misure di prevenzione e contenimento del Covid-19: termoscanner, dispenser di gel disinfettanti, segnaletica per un corretto distanziamento, ricambio totale d’aria, disinfestazione continua su tutto il sedime aeroportuale.

Non solo, Sea ha messo in campo specifiche iniziative per rispondere a un passeggero sempre più health conscious introducendo nuove tecnologie come il face boarding, il riconoscimento biometrico che consente di accedere all’imbarco semplicemente mostrando il proprio volto e non i documenti e la smart security, ovvero le nuove macchine Tac che permettono di non dover estrarre dal proprio bagaglio a mano, liquidi, pc e ipad, per un viaggio seamless.

Protocolli e misure adottate dagli aeroporti milanesi, elaborati in collaborazione con EY-Advisory e Gruppo San Donato, che sono all'avanguardia nelle procedure di contenimento della diffusione dei virus. Con il conseguimento di questa importante certificazione gli aeroporti di Milano entrano così a far parte delle best practices da seguire nel settore del trasporto aereo.

Gli scali gestiti da Sea, ricordiamo, hanno ottenuto importanti certificazioni nell’impegno per la salute e nell’adozione di misure di sicurezza. Ad agosto le Hygiene Synopsis rilasciate da Tuv Sud, realizzate in accordo con le principali raccomandazioni internazionali dell’aviazione, tra cui Icao, Easa e ACI Europe. A settembre la certificazione Airport Health Accreditation, rilasciata da Airports Council International, l’associazione che rappresenta gli aeroporti nel mondo. Tutte tessere di una strategia che rende già oggi Malpensa e Linate pronti alla ripartenza, competitivi e proiettati verso la configurazione dell’aeroporto del futuro.