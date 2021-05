Manifestazione contro il Ddl Zan, scontri polizia-centri sociali: ecco cosa è successo

Cori ed insulti contro Salvini e Pillon, fumogeni e scontri con la polizia: un gruppo di giovani favorevoli al decreto di legge Zan è intervenuto per creare disordini nel corso della manifestazione organizzata oggi pomeriggio in piazza Duomo a Milano dal movimento #restiamoliberi.

Manifestazione indetta proprio per protestare contro il Ddl Zan e che, fino all'arrivo di una decina di giovani provenienti da piazza Diaz, secondo quanto riportato da AdnKronos riferibili ai centri sociali Lambretta, non aveva registrato tensioni di alcun tipo. I contromanifestanti, dopo aver raggiunto il luogo di ritrovo dei loro obiettivi, hanno srotolato uno striscione ed acceso alcuni fumogeni, prima di dedicarsi a gridare insulti ed improperi nei confronti del segretario della Lega Matteo Salvini e del senatore del Carroccio Simone Pillon. La polizia, in tenuta antisommossa, è dovuta intervenire nel tentativo di allontanare i contestatori dalla piazza, cosa che ha provocato un breve scontro tra le parti. Solo pochi secondi di confronto, in seguito ai quali, denunciano i manifestanti, un loro compagno sarebbe rimasto ferito alla testa e sanguinante. Il Corriere riferisce che altri due individui avrebbero rimediato delle contusioni agli arti inferiori.

Con il loro intervento, le forze dell'ordine sono riuscite a disperdere i contestatori, che si sono successivamente allontanati in direzione di via Larga. Quando questi ultimi sono riusciti ad accedere in piazza Duomo, tuttavia, il loro obiettivo principale, vale a dire Matteo Salvini, era già andato via.

Le ragioni dei manifestanti

"Oggi pomeriggio siamo scesi in Piazza del Duomo a Milano per la libertà di tutti gli italiani e contro il Ddl Zan che è ben sintetizzato dall’ultima copertina de l’Espresso dove si vede una donna, con la barba e con i seni asportati, incinta" , dichiara in una nota la Onlus "Pro Vita & Famiglia", presente quest'oggi col vicepresidente Jacopo Coghe e con Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo.

"Mano pesante per chi aggredisce e discrimina, picchia o insulta ma la libertà di pensare che un bambino viene al mondo se ci sono una mamma e un papà non può essere né imbavagliata né processata" , ha detto invece Matteo Salvini durante il suo intervento. "Sono qui a manifestare per la libertà. Ognuno può amare chi vuole senza essere discriminato o aggredito tanto che la Lega e l’intero centrodestra hanno presentato proposte per delle aggravanti per chi insulta, aggredisce per strada, a scuola o sul lavoro un altro essere umano. Altro paio di maniche è distruggere l’idea di famiglia, le radici della nostra unità" , ha aggiunto l'ex vicepremier, che ha poi attaccato chiunque porti "sui banchi di scuola di bimbi di 6 anni teorie come il gender o idee come le adozioni gay o l’utero in affitto e addirittura introdurre un nuovo reato che mette il bavaglio e che vuole mettere in galera chi pensa che la mamma sia mamma e il papà sia il papà" .