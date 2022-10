Mascherine, Moratti convoca gli esperti

Una cabina di regia composta da esperti di malattie infettive, laboratorio e immunologia vaglierà l'utilizzo delle mascherine in ospedali, Rsa e unità di offerta sociosanitaria della Lombardia, dove l'obbligo è in scadenza dal primo novembre. L'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti l'ha convocata per domani pomeriggio a Palazzo Lombardia. Ne faranno parte Andrea Gori, primario di Malattie infettive del Policlinico di Milano, Giuliano Rizzardini, direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco, il professor Paolo Bonfanti (San Gerardo di Monza), Paolo Grossi (Ospedale di Varese), Fausto Baldanti (Policlinico San Matteo di Pavia), l'immunologo Sergio Abrignani e Antonio Colaianni (Ats Brianza). «A loro - recita la nota dell'assessorato - sarà chiesto di vagliare le decisioni in merito all'uso delle mascherine negli ospedali, Rsa e unità di offerta sociosanitaria lombardi». E saranno «aggiornate le indicazioni regionali», anche in relazione «alle disposizioni nazionali e al mutato contesto epidemiologico». Ieri in Lombardia si contavano 4.989 casi di Covid e 25 morti. Dall'inizio dell'epidemia il totale dei decessi è arrivato a quota 43.086. I tamponi processati nell'arco delle 24 ore sono stati 31.072, con un indice di positività del 16%. I pazienti in terapia intensiva restano 24, mentre i ricoveri sono scesi a 1.048 (-12).

Abrignani, tra i componenti della cabina di regia, ha sottolineato ieri che le misure di contenimento del virus adottate dall'Italia sono state «rigorose quanto altri Paesi occidentali, non più restrittive» e «anche il numero di vittime è stato in linea con la media. Tutti i pareri tecnici poi tradotti in provvedimenti governativi si sono basati sulle evidenze scientifiche fino a quel momento disponibili». Sulla scelta del nuovo governo di rendere settimanale la diffusione del bollettino Covid ha spiegato di non essere contrario: «Quell'elenco di dati serve però ai tecnici, all'Istituto Superiore di Sanità, per continuare a monitorare l'epidemia. Se poi vogliamo pubblicarlo settimanalmente va benissimo».

Sull'utilizzo delle mascherine in scadenza da martedì in ospedali e Rsa gli esperti sono divisi. «Sembra che sia diventato un emblema negativo, qualcosa che deve essere combattuto perché ci ricorda la pandemia, il problema. E quindi il problema deve essere rimosso dalla testa della gente - afferma Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco -. Comincio a pensare che la responsabilità della decisione debba essere lasciata perlomeno a chi gestisce le strutture».