Maxi furto a casa dell'ex moglie di Paolo Berlusconi

Maxi furto nella casa milanese dell'ex moglie di Paolo Berlusconi, Antonella Costanzo (nella foto con la figlia Nicole Rose). L'episodio risalirebbe ai giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota soltanto ieri. Ignoti si sono introdotti nell'abitazione della ex cognata del Cavaliere, in via Mario Pagano e, dopo aver smurato la cassaforte l'hanno portata via. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero introdotti nell'appartamento lo scorso 22 agosto approfittando dell'assenza della padrona di casa per le vacanze. Una volta entrati si sono trovati davanti due casseforti: una, contenente un ingente quantità di denaro, monili e gioielli, sono riusciti a svuotarla, l'altra no, decidendo quindi di portarla via per completare «il lavoro» con calma.

Ad accorgersi del furto l'addetto alle pulizie nonché portiere del palazzo che ha trovato la porta dell'abitazione aperta. Indaga la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.