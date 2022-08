"Milano è abbandonata. La terrò d'occhio da Roma"

Ha trascorso il sabato in Regione «a fare gli scatoloni». Domani Riccardo De Corato, candidato da Fratelli d'Italia nel collegio uninominale «blindato» di Rozzano per la Camera andràdal governatore Fontana a rassegnare le dimissioni da assessore alla Sicurezza. Tecnicamente rimarrà invece consigliere fino a dopo le Politiche, perchè l'aula dovrà approvare le dimissioni.

Da quanti anni manca dai palazzi romani?

«Nove. Il 21 dicembre 2012 con Giorgia Meloni siamo usciti dal Pdl e la legislatura finì nel 2013. Tra Senato e Parlamento ero in carica dal '94».

É stato in Comune per 36 anni - consigliere e vicesindaco - e dal 2013 capogruppo di Fdi e poi assessore in Regione. Non le mancherà il territorio?

«Da Roma mi occuperò soprattutto della Lombardia, presterò attenzione, come faccio già da assessore, a Comuni come Trezzano, Abbiategrasso, Rozzano, Magenta. E terrò d'occhio soprattutto Milano, la situazione sicurezza è allarmante».

Nei suoi comunicati stampa definisce spesso Milano come «far west» o «Chicago anni '20». Non esagera?

«Beppe Sala mi ha contestato, dice che Milano non è Gotham City. Forse è peggio. Non lo dico io ma i dati del Dipartimento Sicurezza del Ministero dell'Interno pubblicati annualmente da Il Sole 24 Ore, che non parteggia per centrodestra o centrosinistra. Dal 2017 siamo costantemente in fondo alla classifica, tra le città in cui vengono denunciati più reati. Ad agosto normalmente si rafforzano i controlli perchè le città si svuotano ma vedo solo notizie di rapine, furti in casa, stupri. E giorni fa un africano musulmano ha picchiato una dipendente Atm perchè, donna, ha osato chiedergli il biglietto».

Sala ripete spesso che tutte le grandi città hanno problemi di sicurezza.

«Si sta facendo scavalcare pure dagli altri sindaci Pd. A Roma Gualtieri si è impegnato a dare il taser ai vigili. A Firenze il sindaco dem ha firmato un'ordinanza sull'obbligo di casco per chi gira in monopattino. Qui ne hanno autorizzati 6mila in sharing ma non ci sono regole e dall'1 giugno 2020 alle 12 di oggi (ieri, ndr.) Areu ha registrato 1.350 incidenti con ambulanza e 174 senza. Fanno solo annunci-show».

Ad esempio?

«Il sopralluogo della Commissione sicurezza in via Lecco, dove i residenti non dormono la notte per la movida fuori controllo? Lo convocano alle 18 quando non è iniziato neanche l'aperitivo. Le ordinanze per vietare il vetro nelle zone di movida? Dal 30 luglio hanno dato 5 multe. Non basta firmare atti, servono controlli».

Non l'ha stupita però che nelle liste Pd non sia presente nemmeno un uomo della giunta Sala? L'assessore Maran, che era il più papabile, ha protestato.

«La verità è che ormai Sala da quando fa il green, dialoga con Di Maio e Calenda, non conta più niente per il Pd. Credo che lui e il partito non siano più molto in sintonia. E Sala non ha detto una parola su Maran, forse è stato zitto perchè lo smacco ricevuto sarebbe stato più evidente».

Sicurezza a parte, su quali temi si concentrerà a Roma in caso di elezione?

«Regolamentazione degli appalti, lavori pubblici, sburocratizzazione. La macchina degli enti locali impazzisce, bisogna delegificare».

É stato vicesindaco di Letizia Moratti, che ha chiesto al centrodestra di candidarla in Regione al posto di Attilio Fontana e non ha escluso di presentarsi in ogni caso. Cosa ne pensa?

«Conoscendo Letizia, che è stata sindaco, presidente Rai, ministro e ora assessore regionale con il centrodestra, credo che si troverà soluzione senza strappi. Saranno i leader a fare sintesi dopo il voto per risolvere la questione. Il centrosinistra intanto è in totale stato confusionale e penso che sia tramontato anche il progetto di alleanza Pd-5 Stelle».

Finiti gli scatoloni, lascerà l'ufficio a Romano La Russa.

«Mi sembra la figura più giusta, sono gli ultimi mesi di mandato ed è già stato assessore alla Sicurezza durante la giunta Formigoni. Conosce la macchina, gli ambiti di intervento, sarà subito operativo».